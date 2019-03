Theresa May ar putea fi UMILITĂ marți, din nou, în Parlamentul britanic. Negocierile cu UE sunt blocate, ea nici nu se va mai duce la Bruxelles

Negocierile cu Uniunea Europeană pentru obținerea unor modificări la acordul de Brexit sunt acum blocate, iar premierul Theresa May nici nu are vreun plan de a merge luni la Bruxelles, a declarat o sursă din guvernul britanic pentru Reuters.



Sursa a spus că discuțiile nu avansează așa cum ar vrea May, adică în direcția modificării acordului de divorț de Uniunea Europeană. Theresa May a declarat că aceste modificări sunt necesare pentru ca acordul de Brexit să treacă de votul programat marți în Parlamentul de la Londra.



Ea este pe cale să fie umilită iar în parlamentul britanic, în condițiile în care două facțiuni eurosceptice din legislativ au avertizat că vor vota contra acordului de Brexit al lui May pentru că nu a reușit să obțină concesii de la UE.