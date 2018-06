TIFF revine la Chișinău și transformă orașul în capitala filmului

Festivalul Internațional de Film Transilvania, cel mai mare festival de film din România, revine la Chișinău, în perioada 12-15 iulie.

Cele mai așteptate titluri ale anului, premiere, proiecții în aer liber și workshopurile dedicate cinefililor vor transforma Chișinăul, timp de patru zile, în capitala filmului. Cea de a III-a ediție TIFF Chișinău va fi găzduită de Cinematograful Odeon, scuarul Liceului „Gh. Asachi” și Cinema Buiucani.

În prima zi a festivalului, oaspeții TIFF vor putea urmări lungmetrajul francez Maria by Callas, un documentar fabulos despre cea mai faimoasă cântăreață de operă din istorie, regizat de Tom Volf. Tot pe 12 iulie, în scuarul liceului „Gh. Asachi”, va rula filmul România neîmblânzită, un documentar narat de Victor Rebenciug. Aici, spectatorii vor explora peisajele incredibile şi uimitoarea viaţă sălbatică a României, de la Delta Dunării până în codrii Carpaţilor.





Vineri, 13 iulie, TIFF continuă alături de controversatul Foxtrot, care va fi proiectat la Cinematograful Odeon. Povestea inspirată de conflictul israeliano-palestinian este considerată un „studiu temerar despre durere și ce-nseamnă să pierzi pe cineva apropiat”. Filmul a primit, anul trecut, Marele Premiu al Juriului la Festivalul Internațional de Film din Veneția! A doua zi de festival continuă, în aceeași incintă, cu o coproducție Islanda-Franța Copacul vrajbei noastre/ Under the tree. Lungmetrajul este o tragicomedie construită în jurul unui copac mare și frumos care devine subiectul conflictului dintre două familii vecine.





Sâmbătă, 14 iulie, va începe la Cinema Odeon cu selecția TIFF de scurtmetraje românești, printre care New Dakia, Michelangelo, Cadoul de Crăciun și Must Love Kubrick. Acestea vor fi urmate de thriller-ul francez Money is Money, regizat de Géla Babluani, care urmărește aventura ce schimbă viețile a trei infractori și debutul în lungmetraj al regizorului Bogdan T. Olteanu, care a avut premiera la TIFF Cluj în acest an, Câteva conversații despre o fată foarte înaltă. „Filmul este o incursiune sumară în lumea queer, dar şi o privire asupra unei generaţii puţin reprezentate în filmul românesc: tinerii din marile oraşe”, povesteşte regizorul.

O altă premieră mondială de la TIFF Cluj care va putea fi urmărită la Chișinău, în cea de-a treia zi, la Odeon, este Caisă, documentarul lui Alex Mavrodineanu, despre un antrenor de box care, deși s-a jurat că nu mai profesează, se răzgândește atunci când întâlnește un tânăr sportiv foarte talentat.

TIFF Chișinău își propune să devină un eveniment anual cu tradiție în Republica Moldova, care să aducă în fața publicului cele mai importante producții recente lansate și premiate în festivaluri, precum și succese de casă, un motor important în susținerea și promovarea cinematografiei locale și un formator al generației tinere.

Programul complet va fi anunțat în curând. Biletele vor fi puse în vânzare pe www.iticket.md.

***

TIFF Chișinău (12-15 iulie) este organizat de Asociația Festivalul de Film Transilvania.

Cu sprijnul: : Centrul Național al Cinematografiei din România, Ministerul pentru Români de Pretutindeni, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Co-organizator: ALTFilm

Parteneri: Liceul „Gheorghe Asachi”, CINEHUB

Parteneri media: TVR Moldova, Timpul, Ziarul de Gardă, Agora, Locals, Moldova.org, Diez, Zugo, Ea.md