Timișoara, 17 decembrie 1989 - Prima zi sângeroasă a Revoluției române

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

Marea Britanie şi Uniunea Europeană ar trebui să se pregătească pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul de la Londra nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat fostul premier laburist, Tony Blair.

Un consiliu de prelaţi ortodocşi ucraineni a înfiinţat sâmbătă o biserică independentă de sub tutela religioasă a Moscovei, o hotărâre istorică, vizând să asigure ”securitatea” şi ”independenţa spirituală” a ţării - şi totodată un...

Seara, după ora 19.00, sub acoperirea indicativului "Radu cel Frumos", care corespundea stării de război, trupe ale Ministerului Apărării Naționale și milițieni încep să traga în protestatari fără a mai ține cont de nimic. Străzile Timișoarei se înroșesc, iar numărul morților crește tot mai mult.

Timișorenii începuseră să se lupte pentru libertate și pentru o viață mai bună, într-o țară eliberată de sub regimul de teroare al lui Ceaușescu. Ziua de 17 decembrie ramâne în istorie ca ziua în care revolta spontană din fața casei lui Tokes se mută în centrul Timisoarei, iar protestatarii striga deja lozinci împotriva lui Ceaușescu și împotriva sistemului comunist.

Încă înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului am...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)