Timofei Andros: „Linia de interconectare Vulcănești-Chișinău va fi un instrument de șantaj a guvernării de la Chișinău”

Tot mai mulți specialiști bat alarma in legătură intenția guvernului PAS de a construi o linie aeriană de transport de energie electrică va traversa teritoriul Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia și municipiul Chișinău.

„Autoritățile române sunt nemulțumite de faptul că autoritățile RM n-au încredințat construirea liniei electrice Vulcanești - Chișinău unei societăți române. In presa au apărut mai multe materiale pe această temă. Compania aleasă de Spînu pentru construcția liniei de interconectare Vulcănești-Chișinău este suspectă. La mijloc sunt 260 de mil.€ ...” a declarat Timofei Androsm, care esteunul dintre cei mai distinsi ministri pe care i-a avut primul guvern al Republicii Moldova, supranumit Guvernul Independentei.

Ce trebuie să știm despre proiectul interconectării rețelelor electrice ale Românie și Republica Moldova?

„Linia electrică de 400 Kv și centrala electrică Back to Back care se propune să fie construită în Vulcănești va fi un mijloace de șantaj a guvernării de la Chișinău de către „activiștii” din Găgăuzia, îndrumați de „activiștii” transnistreni, iar siguranță energetică va fi zero.

Mai mult, centrala electrică Back to Back de peste 200 milioane Euro practic nu va fi folosită pentru necesitățile RM deoarece către momentul punerii ei în funcțiune rețelele electrice ale Ucrainei vor fi incluse în sistemul electric european. Republica Moldova nu va mai avea nevoie de transformat parametrii electrici europeni (românești) la parametrii electrici a rețelelor din Est.

Această linie va fi construită de RM la insistența conducătorilor Centralei Electrice de la Cuciurgan și va fi folosită de ei pentru a transforma parametrii electrici a propriei energii în parametrii rețelelor occidentali pentru a vinde propria energie în Occident.” - a scris ex-ministrul pe pagina sa pe FB



Ex ministrul finanțelor Mariana Durșeșteanu: Acest back to back le va permite rușilor energie electrică in UE, Turcia



„ Centrala Electrică de la Cuciurgan funcționează la capacitate minimă cu 4-6 turbine din 12. Acest back to back le va ajuta Centralei de la Cuciurgan sa opereze la 12 turbine, iar rușii și sa exporte energie electrică in UE, Turcia. Dacă se vor exclude schemele existente poate și moldovenii de pe acest mal drept al Nistrului vor avea un preț mai mic. Realitatea este ca Centrale de la Cuciurgan nu achita gazul și tot de noi acest regim separatist este susținut… urât și dureros!”