Tinerii cineaști au creat spoturi motivaționale pentru alegeri

Directorul Atelier, Sergiu Prodan, a afirmat: ,,Am fost plăcut surprins de ceea ce am văzut, îndeosebi cele două spoturi care au luat Premiul I și II, care sunt realizate profesionist și stau foarte bine în picioare. A fost într-adevăr o competiție a ideilor pentru că au fost mai multe idei bune, echipele au avut un obiectiv mare. Proiectul trebuie să continue, tinerii cineaști sunt creativi și, cu un suport tehnic bun, ar face lucrări și mai multe”.

Juriul a decis că Premiul I revine echipei OKO (Dan Isac, Cristian Niholat și Diana Vlas). ,,Suntem fericiți că am reușit să luăm Premiul I, deși eram siguri de calitatea spotului realizat și de capacitățile noastre. E o competiție, prin urmare scopul nostru a fost din start să câștigăm. Suntem mândri de noi și ne bucurăm că am făcut față cerințelor organizatorilor”, au spus Dan Isac și Cristian Niholat

Cooperarea dintre Republica Moldova şi Republica Lituania în diverse domenii, asistenţa lituaniană în procesul de integrare europeană, negocierea unui acord bilateral privind conversiunea şi recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere, etc., au fost discutate în...

Radiațiile solare sunt extrem de periculoase și devin din ce în ce mai puternice cu fiecare an care trece, avertizează medicii. Cremele de protecție solară sunt foarte importante, nu numai pentru cei care merg pe plajă, ci pentru oricine se expune razelor solare.

Actualitate 27 Iunie 2019, ora: 11:43

August este luna in care cele mai multe fructe ale padurii sunt coapte. Zmeura, afinele, murele, toate acestea sunt accesibile si se pot gasi in natura in timpul drumetiilor de vacanta.