Tinerii din SUA au inventat un nou trend. Aceștia își încrustează pietre prețioase în loc de inelul de logodnă

In Statele Unite ia avant moda unor piercinguri speciale, care inlocuiesc traditionalul inel de logodna.





Tinerii îşi încrustează pietre preţioase direct în deget. Procedura durează 10 minute şi costă doar 100 de dolari, cu tot cu pietricică montată în aur ori titan.

Cei care realizează asemenea piercinguri susţin că nu există riscuri dacă instrumentele sunt sterilizate şi, ulterior, „beneficiarii” îşi spălă mâinile cu săpun de câteva ori pe zi.





Totuşi, medicii dermatologi atrag atenţia că există structuri subcutanate care pot fi afectate, cum ar fi tendoanele. În plus, este posibil ca micul diamant să fie smuls brutal dacă se agaţă accidental de vreun obiect.

Diamonds are forever with new engagement ring piercing trend. What in the hell is THIS?! Tweet us your thoughts!

Sursa: Protv.md