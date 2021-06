Știre BOMBĂ! Mark Tkaciuk este foarte aproape sa ajungă deputat în Parlamentul României

Bolșevicul Tkaciuk a turbat de nervi, ieri, la Natalia Morari în emisiune. Jurnalista fiind un bun specialist în propagandă, a încercat din răsputeri să-l determine pe Tkaciuk să nu-și iasă din minți să nu mai facă reclamă pentru AUR, dar a eșuat. Bolșevicul a urlat ca un dement că vin „fasciștii” și că „socialiștii vor băga în Parlament un partid fascist”. Argumentul lui Tkaciuk referitor la sondajele socialiștilor nu ține, deoarece până și publicație de limbă rusă newsmaker a citat un sondaj intern în care AUR trece pragul. Ei tot lucrează pentru Dodon?

Tkaciuk știe foarte bine că AUR nu este un partid fascist, în schimb acesta înțelege foarte exact cât de mult înseamnă să ai „35% din cetățeni care vor unirea”. Noi credem că numărul este de cel puțin 42-45%, la care se adaugă diaspora cu încă vreo 10%. Realmente astăzi, un referendum pentru unire ar fi votat de majoritatea moldovenilor, pentru că ei s-au săturat ca de 30 ani, tkaciuci, voronini și kuliokari să promită „schimbări pragmatice” și să nu reușească nimic. Nici nu vor reuși, nici PAS, și nici cine va veni după ei. Nu poți construi un edificiu, dacă nu există fundament. R. Moldova este un avorton al pactului Ribbentrop-Molotov, și poate există doar ca gubernie la periferia imperiului rus, sau ca parte componentă a României, orice altceva înseamnă ce vedem noi de 30 ani - eșecuri, jafuri, drumuri sparte, sate depopulate, corupție și deznădejde.



Tkaciuk în Parlamentul de la București

Tkaciuk degeaba turbă, după ce va fi realizată unirea, ca un bun patriot rus, el are toate șansele să reprezinte minoritatea rusă în Parlamentul de la București. Fiind un bun specialist, el n-are cum să nu știe că România ca stat al Uniunii Europene are printre cele mai bune legislații din Europa cu privire la drepturile minorităților. Dincolo de partidele politice ale comunității maghiare (UDMR), fiecare etnie din România are un loc rezervat în Parlamentul de la București.

Tkaciuk ca un bun patriot rus și ca un bun vorbitor de limba română, va putea reprezenta cu brio interesele comunității rusofone din Basarabia la București. De ce n-ar vrea Tkaciuk ca minoritatea rusă din RM să se bucure de drepturile și de protecție care ar apărea odată cu aderarea la România, adică la Uniunea Europeană? Ar trebui să vrea, dacă e cu adevărat un patriot și nu doar un dement care turbă prin platouri tv.

P.S.

Constituția României asigură câte un loc în Camera Deputaților pentru partidele și asociațiile culturale ale minorităților etnice din România. La alegerile parlamentare din 2020, următoarele partide și asociații au obținut un mandat de deputat:

Partida Romilor „Pro Europa”

Liga Albanezilor din România

Forumul Democrat al Germanilor din România

Asociația Macedonenilor din România

Uniunea Elenă din România

Uniunea Ucrainenilor din România

Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România

Uniunea Bulgară din Banat-România

Uniunea Sârbilor din România

Asociația Italienilor din România

Uniunea Armenilor din România

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

Uniunea Polonezilor din România

Uniunea Democrată Turcă din România

Federația Comunităților Evreiești din România

Uniunea Croaților din România

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România



Ioana Crețu