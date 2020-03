ȘTIREA ZILEI /// Viziere.md asigură producerea și donarea vizierelor cadrelor medicale din R. Moldova după modelul unui grup de activiști din România

Mihail Ciocanu, Director IMSP IMU: “ Din numele medicilor și asistenților medicali de la Institutul Medicină Urgentă, mulțumim pentru această donație de 150 de viziere care vine să completeze echipamentul de protecție pentru personalul medical. Am încercat o vizieră și este foarte comodă, se poate purta deasupra măștii și a ochelarilor de protecție și nu se aburește. Am completat formularul solicitând 5000 de viziere, respectiv vom aprecia implicarea voluntarilor în producerea de viziere în continuare și pentru colegii de la alte instituții medicale din țară .”

Vasile Braga, directorul executiv al Asociației COR: “ Am inițiat colectarea de fonduri și producerea de viziere, cât și distribuirea acestora cadrelor medicale din Republica Moldova. Mulțumim colegilor de la viziere.ro pentru deschiderea de a oferi prototipul ceea ce ne-a permis să realizăm proiectul și la Chișinău, după ce în România se desfășoară în peste 20 de orașe. Credem că este un răspuns creativ și necesar societății în perioada pandemiei COVID-19, iar asigurarea securității și sănătății este prioritatea numărul 1 astăzi a tuturor. Respectiv, în doar 2 zile peste 15,000 de viziere au fost comandate, iar în câteva ore am reușit producerea a 850 de viziere. ”

Actualitate 29 Martie 2020, ora: 08:02

