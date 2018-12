Fostul fundas a povestit un moment care l-a marcat din urma cu 12 ani.

Mult timp a fost cel mai scump fundas din toate timpurile dupa transferul de la Leeds United la Manchester United din 2002 si a facut parte din echipa Angliei considerata una dintre cele mai talentate din istoria nationalei. La Mondialul din 2006, Anglia a pierdut dramatic la penalty-uri de catre Portugalia iar drumul spre casa a fost unul groaznic.

"Tocmai fusesem eliminati de catre Portugalia in semifinale si am avut cel mai groaznic zbor spre casa, dupa cum va puteti imagina. Am fost prinsi intr-o furtuna teribila si toata lumea credea ca ne vom prabusi. Toti plangeam. Stateam langa Wayne Rooney si Steven Gerrard si sotiile lor si toata lumea tipa. Au fost turbulente la un alt nivel.

A fost o nebunie, toate bagajele zburau prin cabina si nimeni nu stia ce se intampla. Cu siguranta mi-am spus: <<Asta a fost!>>, mai ales dupa ce m-am uitat la stewardese. Mereu iti poti da seama cat de serioasa este situatia dupa expresiile lor si toate stateau asezate pe scaunelele lor, stane de piatra. Era clar ca aveam probleme. De obicei sunt destul de calm insa cand le-am vazut m-am speriat" a spus Ferdinand pentru The Sun.