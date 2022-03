„Toată lumea râde de noi. Poporul rus a devenit „bâdlă”. Declaraţiile curajoase ale unui veteran rus în fața forțelor de ordine

​„Putin este duşmanul numărul 1 şi este un fricos”. Acestea sunt declaraţiile curajoase ale unui veteran rus în vârstă de 83 de ani care a fost filmat în cadrul unui protest anti-război din Rusia (nu este clar în ce oraș). În aceleași imagini se văd şi reprezentanţi ai structurilor de forţă din Rusia.

"Вас делают дураками! Даже фашисты так не издевались!" — полковник в отставке, который ранее служил с путиным Здравомыслящий человек, который не боится ручных псов путина⬇️⬇️#StopRussia pic.twitter.com/dOIDsaEuc6 — Аслан (@antiputler_news) March 18, 2022

„Toata lumea râde de noi. Poporul rus a devenit ”bâdlă” (cuvânt specific din limba rusă, echivalentul la „bădărani” din limba română). Luaţi-mă pe mine! Din noi, din voi au făcut nişte proşti. Dar nu cedaţi!”, s-a adresat bărbatul angajaţilor din instituțiile de forţă care veniseră să asigure ordinea la un protest în Rusia.

Totodată, veteranul susține că a avut ocazia să-l cunoască personal pe Vladimir Putin acum 36 de ani. Mai mult, dând de înţeles că nu se teme de nimeni, bărbatul a spus în faţa camerelor de luat vederi cum îl cheamă.

„Aceasta este ocupaţie. Eu am fost sub ocupație în 1941, nemţii nu și-au bătut joc aşa. În 1986, eu cu Putin am fost în Dresda (Germania). El a fost la noi căpitan, aducea hârtii. Am 83 de ani. Eu sunt inginer în domeniul echipamentelor militare. Nu-l credeţi. Este un fricos! Putin este duşmanul numărul 1 şi este fricos. Fricos. Şi gata! Filmaţi. Sunt Zaharov Vladmir Vasilivici”, a a spus veteranul.