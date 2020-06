Toate detaliile scandalului de proporții din Bulgaria dintre premierul Borisov și președintele Radev / Cine îl spionează pe șeful guvernului de la Sofia?

Nu pot să interpretez tot ce spune premierul Borisov, pentru că, spre deosebire de el, fantezia mea are niște limite. Am condus o dronă, dar nu are nimic în comun cu ceea ce vorbește el”, a comentat președintele bulgar, Rumen Radev, joi. Cu o zi mai devreme, miercuri, Boiko Borisov a spus că Radev “se pregătește să ne facă lucruri rele”, și l-a acuzat că l-a spionat cu o dronă.

Este evident că aceste cadre, dacă sunt autentice, sunt făcute de o persoană cu acces fără probleme la premierul Borisov. Încă din anul 2012, el a povestit că de garderoba sa se îngrijesc două femei de la SNP – Nadia și Țvetelina. În afară de asta, câteodată primește și invitați, despre care se presupune că nu sunt întâmplători și sunt sub stricta supraveghere a SNP. În afară de asta, premierul bulgar se deplasează în permanență sub pază. În urmă cu doar câteva zile, Borisov a declarat că chiar și telefonul său stă la cineva de la Serviciul de Pază.

“În fiecare zi, de cum se ridică din pat, el începe să se gândească cum va băga Bulgaria în anticamera zonei euro. Și chiar în zona euro. Pentru că Boiko Borisov își are deja propria zonă euro. O ține în dulăpiorul de noapte, exact sub jucăria sa preferată – un pistol mic”, se arată într-un mail anonim.

