Toate partidele din guvernul și parlamentul bulgar, precum și aproape toate ziarele bulgăreşti lucrează pentru interesele Rusiei

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Pacientul din Bacău, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripă, informează Ministerul Sănătății. Tânărul va fi externat în cursul zilei de marți și va continua tratamentul în ambulatoriu, potrivit Mediafax.

Președintele Igor Dodon este un cronicar meticulos al întrevederilor informale pe care le are cu liderii statelor occidentale și nu numai pe culoarele unor reuniunii internaționale. Aceste întrevederi nu-și au însă, în viața politică de zi cu zi, o continuare și...

Preşedintele Klaus Iohannis îşi reafirmă intenţia de a-l propune premier pe Ludovic Orban în situaţia în care va fi nevoie de constituirea unui nou Executiv. Întrebat dacă are o soluţie de rezervă pentru organizarea alegerilor anticipate, în situaţia...

În cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care are loc în aceste zile, a fost abordată problema recunoașterii legitimității delegației din partea Republicii Moldova.

Lipsa zăpezii din iarnă şi temperaturile ridicate pentru acest anotimp au avut un impact negativ asupra culturilor de cereale şi oleaginoase însămânţate în toamna anului 2019, astfel că în unele zone ale ţării grâul tinde să se usuce. Rapiţa are, de...

Guvernele, în coaliție cu sectorul non-guvernamental și cu partenerii internaționali, să elaboreze și să pună în aplicare strategii împotriva preluării statului, inclusiv diagnosticarea și evaluarea periodică a evoluției, dacă există o asemenea tendință și în ce măsură a progresat - elaborarea surselor de capital străin, în afara celor de la țări autoritare, care au vizat sectoare importante din punct de vedere structural, fără utilizarea regulilor de concurență; aceasta este în principal sarcina băncilor centrale și autorităților de reglementare financiară - clarificarea de către autoritățile antitrust, inspectorii fiscali, autoritățile de reglementare financiară și agențiile de securitate naționale a proprietarilor finali ai investițiilor directe străine; astfel de va evita concentrarea pieței, spălarea banilor și achiziția de active strategice de la companii legate de state autoritare - desființarea oligopolurilor în comerțul cu ridicata și cu amănuntul de combustibili, care permit giganților ruşi ai petrolului să aibă chirii disproporționate - aplicarea mai strictă a legilor privind finanțarea partidelor politice și publicarea periodică de către serviciile de informații a unei evaluări a amenințărilor de imixtiune străină - consolidarea și susținerea independenței autorităților naționale de reglementare a mass-media - UE să fie mai activă cu privire la statul de drept și combate corupției și să urmeze exemplul SUA, trimițând în regiune un trimis special cu acces direct la Bruxelles, Berlin și Paris - implicarea directă a Comisiei Europene cu societatea civilă în Europa de Sud Est, prin intermediul programelor gestionate de la Bruxelles privind statul de drept, justiția etc. Analiză DNEVNIK (traducere Rador)

"O parte dintre ziarele de mare tiraj - cum ar fi Telegraf, Trud, Monitor și 24Chasa -, răspândesc propaganda rusă acordând o atenție specială anumitor aspecte. De exemplu, cât de corectă a fost politica externă rusă în Europa, Orientul Apropiat și America Latină; cât de importante sunt Bulgaria şi Balcanii pentru Europa, proiectele energetice ruseşti și cât de dezgustătoare sunt valorile euroatlantice. Numitorul comun între toate aceste publicaţii este că sunt conectate la rețele cu legături de afaceri apropiate de Rusia - cum ar fi unul dintre magnaţii mass-media bulgari și parlamentar Delian Peevski. Mijloace de informare în masă sub influenţă rusă au devenit şi platforme pentru politicieni pro-ruşi conectaţi între ei, jurnaliști și intelectuali, care pun laolaltă propaganda discursului sancţionat de Kremlin despre valori conservatoare şi valori tradiţionale acolo unde apare o asemenea posibilitate în dezbaterea publică - în special atunci când este vorba despre genul social, persoanele LGBT sau familia tradițională".

În plus, influența mass-media rusă trece prin câteva mici canale de televiziune prin cablu - precum Channel 3 și Alpha - și cel puțin 3 ziare (Duma, Zemia și Ataka) legate în mod direct de Rusia, ori prin intermediul proprietarilor lor sau prin influenţa asupra conținutul a ceea ce difuzează și tipăresc, scriu autorii.

Acesta este al treilea din seria "Manualul de la Kremlin" și a fost prezentat săptămâna trecută la Washington, la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (Center for European Policy Analysis). Analiza vizează 8 țări, inclusiv din UE și NATO: Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord, Serbia, Kosovo, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru.

