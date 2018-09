Toate regiunile din România au crescut, în ultimii cinci ani, la raportul dintre PIB pe locuitor și media Uniunii Europene / INFOGRAFIC

Între București și celelalte zone ale țării se cască o prăpastie tot mai mare. Capitala se situează mult peste medie și crește într-un ritm alert, lăsând în urmă multe regiuni din țări precum Italia, Portugalia, Spania, Marea Britanie.



O hartă interactivă cu raportul dintre Produsul Intern Brut pe locuitor pe fiecare regiune și media UE, a fost publicată de Eurostat.

Dacă ne uităm la harta pe 2018 (cu date aferente anului trecut), vom observa că românia este “îmbrăcată” aproape în totalitate în violet, dar are și o “pată” bleu, reprezentând municipiul București.





Culoarea violet semnifică regiunile din cea mai slabă categorie, ultima din cele 6, cu PIB pe locuitor sub 75% din media UE. Culoarea bleu este aplicată regiunilor aflate cu 4 trepte mai sus, în categoria 2, cu nivelul între 125 și 150% din media UE.

Astfel, Sud-Muntenia are un PIB pe locuitor de 46% din media UE, Sud-Vest Oltenia 42%, Vest 60%, Nord-Vest 51%, Centru 54%, Nord-Est 35%, Sud-Est 50%, iar București înregistrează o cotă de 139%.

Capitala României depășește multe regiuni din țări dezvoltate ale Europei, unele dintre acestea situându-se în ultima categorie



Sicilia (Italia) se află la un nivel de 60%, Norte (Portugalia) la 65%, Extremadura (Spania) la 63%, regiunea Luxemburg din Belgia, coincidență cu statul cu același nume se situează la 74%.

Există și regiuni din Marea Britanie poziționate în această categorie: West Wales and The Valleys are 68% din media UE PIB pe locuitor, iar Lincolnshire 72%.

România a progresat în ultimii cinci ani. Harta raportului Eurostat pe 2013 (când categoriile erau altele, pentru că existau multe regiuni aflate sub cota de 50%) relevă diferențe mari față de prezent.

București era atunci la 111% din media UE, Sud-Muntenia la 39%, Sud-Vest Oltenia la 36%, Vest la 53%, Nord-Vest la 42%, Centru la 48%, Nord-Est la 29%, Sud-Est la 38%.

Într-o perioadă de cinci ani, București a avansat cu 29 de puncte procentuale, iar celelalte regiuni din România au urcat și ele, dar în ritmuri mai lente. Cea mai săracă regiune din țară, Nord-Est și-a micșorat diferența față de media UE cu numai 7 puncte procentuale.

Unele dintre regiunile sărace ale statelor dezvoltate au înregistrat chiar scăderi

Sicilia (Italia) avea la acel moment 66% (deci a urcat cu 6 pp), Norte (Portugalia) avea 65% (deci a stagnat), Extremadura (Spania) se afla la 69% din media UE, deci a coborât cu 6 pp, iar Luxemburg (Belgia) se situa la 80%, așadar între timp a scăzut cu 6 pp.

Britanicii din West Wales and The Valleys aveau un PIB/locuitor de 70% din media UE în raportul pe 2013, deci au coborât cu 2 pp, iar cei din Lincolnshire 78%, înregistrând între timp un declin de 6 pp.

