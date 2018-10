Toate submarinele atomice ruse sunt văzute pe ecrane la Pentagon în timp real

Opinia publică este intoxicată tot mai insistent de anumite personaje care, intenționat sau din ignoranță, promovează multiple diversiuni rusești, ambalândule sub formă de „analize”. De exemplu, un comentator local, specializat într-o gamă largă de domenii - de la meciurile de...

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Militarii ruși nu reușesc să înțeleaga încă cum face armata SUA să realizeze această sarcină – descoperirea si monitorizarea in timp real a submarinelor strategice ruse. Probabil este vorba despre o tehnologie prin satelit care le permite americanilor să urmărească submarinele chiar și la mari adâncimi.

În același timp, noteză publicatia, distribuirea pur voluntaristă a finanțării Marinei Ruse în favoarea flotei de submarine menține pe rații de subzistență atât construcția navală de suprafață, cât și aviația navală. De exemplu, capacitățile avionului anti-submarin Il-38 dezvoltat înca din 1961 și conceput pentru descoperirea de submarine americane, sunt aproape zero în ceea ce privește aparatele moderne cu zgomot redus – în special submarinele nucleare din clasa ”Seawolf”. În același timp, chiar și modernizarile recente a tehnologiei de descoperire (vechiul sistem ”Lenineț” a fost înlocuit cu ”Novella”, care și acesta având la baza tehnologia anilor 70) nu a salvat situația – rușii în continuare nu reusesc sa vadă navele strategice americane.

Potențialul adversar strategic al Rusiei nici măcar nu se deranjează să caute submarinele rusești: într-un mod de neînțeles pentru Kremlin, ele sunt vizibile la Pentagon in timp real.

Un alt scandal este pe cale sa izbucneasca în Ministerul Apărării al Rusiei (dupe cel al esecurilor agentilor GRU in Europa): se pare că ”invizibilitatea” submarinelor nucleare, care în toți anii URSS și apoi ai Federației Ruse au costat miliarde de dolari din fondurile bugetare, există doar în capul amiralilor Flotei ruse, scrie Tsenzor.net, care citeaza publicatia militara ruseasca ”Voenno-promîșlennîi kurier” (VPK).

