Mancarea de post poate fi si delicioasa, iar noua ne place in special tocanita de legume. Este sanatoasa si plina de nutrienti.

Ingrediente:

2 cartofi mari

2 morcovi

1 telina

1 patrunjel

2 ardei grasi sau gogosari

2-3 rosii sau suc de rosii

1/4 varza

2 cepe

6 linguri de ulei

verdeata, sare, piper, boia dulce

optional: 1/3 conopida, 1 vanata,

1 mana pastai de fasole verde

Mod de preparare:

Se curata si se spala toate legumele si zarzavaturile. Morcovii, cartofii, patrunjelul si telina se curata si se taie in felii subtiri. Ardeii se taie marunt, iar varza fideluta. Se ia o cratita suficient de mare pentru tocana de legume. Mai intai se rumenesc cepele tocate, in ulei sau untura fierbinte; tocana de legume iese deosebit de gustoasa daca folositi mai multa grasime. Se presara 1 lingura de boia dulce, apoi se adauga zarzavatul. Se lasa sa se caleasca 5 minute. Daca punem la tocana de legume si cateva buchetele de conopida (sau vanata) este bine ca aceasta sa se prajeasca separat in putin ulei, inainte de a fi adaugata la mancare. Se completeaza tocana cu rosiile taiate in felii sau 100 ml suc de rosii, sare, apa cat sa aiba in ce fierbe legumele. Se acopera si se lasa tocana de legume sa fiarba acoperit, la foc mic sau in cuptor.

Poftă bună!