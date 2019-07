Tofilat: „Cele 2,9 miliarde nu arată VALOAREA fraudei, ci arată câți bani au fost ACORDAȚI în doi ani și jumătate”

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Toată lumea știe că stresul are numeroase efecte negative asupra organismului, iar în ziua de azi este aproape imposibil să ne ferim de el.

Filmul „Siberia din Oase’’ are șanse reale să ne aducă pe calea cea dreaptă: rușii (sovieticii) n-au fost și nici nu vor fi niciodată „partenerii’’ noștri, suntem pe părți diferite ale baricadei. Pe de o parte gospodarii din Basarabia (făcută peste...

Întrebat despre lista beneficiarilor finali, care nu a fost publicată împreună cu raportul, și care, potrivit președintelui comisiei parlamentare de anchetă, s-ar afla la Procuratură, fapt infirmat de procurorul general, Sergiu Tofilat consideră că acest lucru poate fi clarificat foarte simplu. Și aceasta pentru că, atunci când se transmite un document de la o instituție către alta, există o un document confirmativ, care indică numerele de file. Agenția Kroll a transmis acest document către BNM, BNM către procuratură etc. De asemenea, potrivit expertului, și Kroll poate confirma sau infirma dacă a transmis o astfel de listă cu beneficiari.

Sergiu Tofilat susține că cel de-al doilea raport Kroll nu răspunde la întrebarea care este valoarea fraudei. Or, această valoare poate fi calculată foarte simplu. Mai exact, este necesară o analiză a portofoliilor de credite ale celor trei bănci, din momentul în care BNM a introdus administrarea specială la băncile respective. Din valoarea totală trebuie exclusă suma creditelor acordate companiilor reale, care activează, au depus gaj etc. Respectiv, va rămâne suma creditelor fictive, care și va constitui valoarea fraudei.

Expertul mai spune că nu înțelege sensul de a ascunde unele informații din raport, mai ales că unele dintre acestea se strecoară în text, în alt loc, deschise. „Ar fi o logică să blurezi anumite momente, denumiri de companii, persoane, dacă cumva beneficiarii n-ar fi cunoscut informația pe care o cunoaște Kroll. Dar beneficiarii foarte bine cunosc, pentru că raportul a fost oferit procurorilor de multă vreme. Și nu exclud că informația oferită de Banca Națională către Kroll era în prealabil coordonată”, menționează expertul. Potrivit lui, din raport reiese că acordarea creditelor se făcea într-un regim foarte rapid, fără respectarea procedurilor de creditare. Valoarea totală a creditelor contractate de firmele lui Șor în perioada anilor 2012-2014, a fost de 2,9 miliarde de dolari. Potrivit expertului, unii au interpretat că din sistemul bancar au fost sustrase 3 miliarde. Or, cele 2,9 miliarde nu arată valoarea fraudei, ci arată câți bani au fost acordați în doi ani și jumătate. O parte din credite erau pentru a acoperi credite contractate anterior. De exemplu, cu creditele accesate în 2013 se rambursau credite luate în 2012.

