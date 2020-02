Toți angajații Stației de Irigare Briceni au acționat întreprinderea în judecată

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

De asemenea, directorul Agenției anunță că, în iunie 2019, a fost organizat un concurs pentru selectarea directorului Stației de Irigare Briceni, însă nimeni nu și-a depus dosarul. De aceea, pe 17 iulie, același an, APP l-a numit în funcție de director interimar pe Pavel Pilipețchi, unul dintre angajații cu restanțe uriașe la salarii. Acesta însă nu și-a putut îndeplini atribuțiile, deoarece fostul director Nicolae Oberșt a refuzat să-i cedeze locul și să-i transmită bunurile întreprinderii. Prin urmare, pe 24 iulie, Pilipețchi a fost nevoit să-și dea demisia, notează aceeași sursă.

În perioada în care TIMPUL a realizat primul material la acest subiect, am solicitat explicații și de la Ghenadie Țepordei, noul director general al APP. În răspunsul pe care l-am primit zilele trecute, se arată că „restanța salariului calculat și neachitat angajaților întreprinderii pentru anul 2019, la sitiația din 01.02.2020 constituie 1 923 022 lei”. Aceste datorii ar fi apărut, potrivit Agenției, inclusiv din cauza că livrarea apei consumatorilor pentru irigare are un caracter sezonier și este direct afectată de cantitatea precipitațiilor.

