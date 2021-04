Muzeele de artă Luvru, Tate Modern şi del Prado sunt printre cele mai "populare" instituţii culturale din lume, atrăgând zeci de milioane de vizitatori anual.

10. Museo del Prado (Madrid) - 2,73 milioane de vizitatori, cuprinde colecţii de artă europeană, din secolele XII - XIX. Biletul costă 10 euro.

9. Muzeul d'Orsay (Paris) - 2,99 milioane de vizitatori, este localizat pe malul stâng al fluviului Sena. Biletul de intrare costă 8 euro. Muzeul găzduieşte în principal opere de artă locale, datând din perioada 1848-1915. Muzeul d'Orsay este cunoscut mai ales pentru colecţiile impresioniste şi post-impresioniste, ce cuprind opere ale unor mari artişti ca Monet, Cezanne, Gauguin şi Van Gogh.

8. Muzeul National din Coreea de Sud (Seul) - 3,07 milioane de vizitatori. Acest muzeu de istorie şi artă coreeană este instituţia culturală care reprezintă Coreea şi conţine peste 220.000 de obiecte. Este al şaselea cel mai mare muzeu din lume în ceea ce priveşte suprafaţa, acoperind în prezent circa 137.000 mp.

7. Centre Pompidou (Paris) găzduieşte peste 60.000 de exponate. În 2010, 3,13 milioane de vizitatori au intrat pe porţile acestui muzeu de artă modernă.





6. Muzeul de Artă Modernă din New York primeşte anual circa 3,13 milioane de vizitatori. Aici, găseşti colecţii de artă modernă şi contemporană, ce includ opere de design, sculpturi, fotografii, grafică, filme, cărţi sau picturi. Biblioteca numără peste 300.000 de titluri. Biletul de intrare costă 20 de dolari.





5. National Gallery (Londra). Circa 4,95 milioane de persoane s-au delectat cu cele 2.300 de picturi expuse în această galerie, anul trecut. Ca şi în celelalte muzee de artă din Londra, prezentate mai sus, intrarea este liberă.





4. Tate Modern (Londra) este o galerie de artă moderna care a raportat 5,06 milioane de vizitatori anul trecut. Intrarea este libera, exceptand pentru expozitiile speciale.





3. Metropolitan Museum of Art (New York) are colecţii permanente ce numără peste 2 milioane de opere, printre care exponate din Egiptul Antic, tablouri şi sculpturi aparţinând marilor artişti europeni şi opere de arta modernă. În 2010, a fost vizitat de 5,22 milioane de persoane. Biletul de intrare pentru colecţiile permanente costă 25 de dolari şi 32 de dolari cu audioghid.



2. British Museum (Londra) a atras 5,84 milioane de vizitatori în 2010. Intrarea este liberă, iar muzeul găzduieşte colecţii de peste 7 milioane de exponate.

1. Luvru (Paris). Cel mai mare muzeu de istorie şi artă din Franţa a primit anul trecut 8,5 milioane de vizitatori. Biletul de intrare costă 10 euro pentru colecţiile permanente, iar dacă vreţi şi un audio-ghid mai platiţi 6 euro. Muzeul găzduieşte 35.000 de opere de artă, expuse într-un spaţiu de 60.000 mp.

Printre cele mai celebre opere expuse se numară Codul lui Hammurabi, Venus din Milo, "Gioconda" de Leonardo da Vinci şi "Libertatea conducând poporul" de Eugene Delacroix.

