Top 10 cele mai vizionate filme româneşti în 2018

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Prima săptămână din acest an este determinată de ninsori în anumite zone din ţară şi o uşoară răcire a vremii, transmite MOLDPRES.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o adevărată nebunie în SUA, după ce și-a făcut poster-parodie după celebrul serial Game of Thrones. Pe acel poster apare Trump, iar pe imaginea președintelui scrie ”Sanctions are coming”, cu referire la celebrul motto al...

Veste bună, la început de an, pentru beneficiarii programului guvernamental Prima Casă. Rata efectivă a dobânzii pentru creditele oferite în cadrul programului a fost diminuată, din data de 2 ianuarie, cu 0,3 puncte procentuale și este acum de 6,1%. Anunțul a fost făcut...

Gigantul american Apple a anunţat miercuri că vânzările sale trimestriale vor fi probabil sub aşteptările analiştilor de pe Wall Street, scrie Reuters, preluată de Agerpres.

Drama „Coborâm la prima”, regizată de Tedy Necula, s-a clasat pe locul al cincilea între cele mai profitabile filme româneşti de anul acesta. Lungmetrajul lansat pe 26 octombrie îi are în distribuţie pe Victoria Cociaş, Cezar Grumăzescu, Iulian Burciu, Constantin Cotimanis şi Dana Porlogea. Filmul a rulat şase săptămâni şi a fost vizionat de 18.701 spectatori, generând încasări de 220.463 de lei.

Comedia „Pup-o, mă!”, debutul în lungmetraj al regizoarei Camelia Popa, ocupă locul al treilea, cu 23.527 de spectatori şi încasări de 379.515 lei. Filmul lansat pe 26 octombrie îi are în distribuţie pe Constantin Cotimanis, Cătălina Grama şi Alexandru Pop. Pelicula a rulat timp de nouă săptămâni.

Filmul lui Stere Gulea, produs de Oana şi Tudor Giurgiu prin Libra Film, îi are în rolurile principale pe Horaţiu Mălăele, Iosif Paştină şi Dana Dogaru. Dacă primul film a fost o adaptare fidelă a romanului lui Marin Preda, continuarea are la bază un scenariu inspirat din volumul al doilea, din „Viaţa ca o pradă” şi publicistica autorului teleormănean.

