TOP-10 GREŞELI ŞI LACUNE ALE NOULUI GUVERN (tribuna.md)

Deşi este la putere de mai puţin de trei luni, actualul Guvern a comis deja mai multe greşeli şi a dovedit că are mai multe lacune care ar putea să-l coste scump în viitor. Aceste greşeli şi lacune se regăsesc într-un clasament convenţional elaborat de portalul TRIBUNA.



1) A creat aşteptări la nivelul cărora nu se poate ridica



Cât timp au fost în opoziţie, exponenţii actualului Guvern au făcut mai multe declaraţii populiste, care au creat mari aşteptări în societate. Însă, venind la guvernare, au demonstrat că nu se pot ridica la nivelul acestor aşteptări şi că totul a fost doar „beletristică electorală”. Aceasta s-ar putea să-i coste scump, din punct de vedere electoral, lucru care s-ar putea vedea chiar în apropiatul scrutin.

2) A demonstrat că nu are o viziune clară de dezvoltare a ţării



În afară de demisii în numiri în funcţii, Guvernul nu a făcut nimic din ceea ce ar fi demonstrat că are o viziune de dezvoltare a ţării. Astfel, fiind deja a treia lună la putere, Guvernul nu a venit cu nici un proiect de ţară, cu nici o strategie sectorială, ceea ce este un mesaj dezolant pentru cetăţenii care aşteaptă un alt nivel de viaţă.

3) A demonstrat că nu are oameni cu pregătirea necesară pentru a administra treburile publice



În mai multe funcţii importante, Guvernul a promovat oameni fără experienţă şi, dat fiind faptul că până acum aceştia nu s-au manifestat deloc, putem deduce că nu au nici capacităţi. Iar aceasta este un indiciu direct că cei ce au venit la cârma Executivului nu au oameni cu pregătirea necesară pentru a administra treburile publice.

4) Nu ştie să delimiteze adevăraţii profesionişti de cei veniţi în funcţii pe criterii politice



Deşi în ultimele luni din spaţiul public în adresa Guvernului au venit mai multe avertismente că procesul de curăţare a instituţiilor statului de elemente nedorite nu ar trebui să-i afecteze pe adevăraţii profesionişti, Executivul le-a ignorat cu desăvârşire. În rezultat, a avut de suferit eficienţa mai multor instituţii de stat, lucru care se va resimţi şi în continuare.

5) A compromis noţiunea „depolitizare”



Luptători „inveteraţi” cu politizarea instituţiilor statului, ajunşi la putere, noii guvernanţi nu s-au sfiit să-şi pună în mai multe importante funcţii în stat colegii de partid. Aceştia au ajuns să conducă chiar şi instituţii care prin definiţie nu ar trebui politizate, cum ar fi, spre exemplu, Comisia Electorală Centrală. În rezultat, am asistat la compromiterea definitivă a noţiunii „depolitizare”.

6) A compromis noţiunea de „concursuri publice”



Modul în care s-au desfăşurat unele concursuri publice, rezultatele acestora, dar şi cum au fost administrate respectivele rezultate au compromis definitiv noţiunea de „concursuri publice”, promovată anterior intens de către cei care astăzi deţin importante funcţii în Guvern şi Parlament.

7) Face declaraţii pe care nu le „poate” acoperi cu probe şi acţiuni de ordin practic



Reprezentanţii noii puteri au făcut mai multe declaraţii „tari” pe care ulterior nu au putut să le „acopere” cu probe sau cu acţiuni de ordin practic. Aici se înscriu şi declaraţiile Premierului Maia Sandu despre schemele în care era implicat fostul Premier, Pavel Filip, şi declaraţiile ministrului Economiei, Vadim Brânzan despre sutele de milioane care „circulau” neoficial în fiecare lună pe timpul fostei guvernări etc. Toate acestea dau senzaţia că cei din noul Guvern îşi fac PR ieftin, dar de fapt cuvintele lor nu costă nimic.

8 ) Nu are capacitate de a folosi instrumentele guvernamentale în interesul ţării, al cetăţenilor



E pur şi simplu uimitor, dar fiind a treia lună în funcţie, cei din noul Guvern nu au folosit practic deloc instrumentariul pe care-l au la dispoziţie pe linia Executivului în interesul ţării, al cetăţenilor. Astfel de comisii guvernamentale importante ca: pentru integrare europeană, pentru reintegrarea ţării, pentru situaţii excepţionale etc. practic nu au funcţionat. Aceasta în condiţiile în care respectivele comisii ţin de domenii de maximă importanţă

9) Nu are capacitate de dialog



În aceste mai bine de două luni, Guvernul a demonstrat că nu are capacitatea de dialog. Nu a putut dialoga nici cu cei care au protestat fiind nemulţumiţi de deciziile Guvernului, nici cu partenerii de dezvoltare, acceptând practic tot ce i s-a propus, nici cu patronatele etc. Iar un Guvern care nu are capacitatea de a dialoga, de fapt nu poate avea viitor.

10) Nu ştie să accepte compromisuri rezonabile



Factorii decizionali din Guvern sunt prea duri şi total inflexibili, lucru care s-a văzut din plin în aceste mai bine de două luni. Ceea ce ar trebui să ştie cei din Guvern este că flexibilitatea şi capacitatea de a accepta compromisuri rezonabile de multe reprezintă cheia succesului în administrarea unei ţări.

http://tribuna.md/