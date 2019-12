Top 10 REȚETE tradiționale românești de Craciun

De Sarbatori, romanii au mesele imbelsugate si pregatesc retete traditionale romanesti de Craciun si Revelion cu care isi asteapta familia.

Iata cele mai delicioase retete traditionale romanesti de Craciun.



1. Carnati de casa



Ingrediente

1kg carne de porc



500 g carne de vita



3 capatani usturoi



sare grunjoasa, piper, cimbru



1 pahar vin



Mod de preparare



Se toaca carnea si se amesteca cu pasta de usturoi si restul ingedientelor puse dupa gust.

Lasam la rece un timp compozitia apoi formam carnatii.

Se ataseaza la masina de tocat forma, rulam matele curatate si spalate bine si incepem sa le umplem.

Se leaga la sfarsit cu ata sau facem un nod; ii lasam un timp sa se usuce apoi ii prajim sau ii punem la congelator.

2. Toba de casa

Ingrediente

1/2 din carnea si grasimea de la capul de porc; 1/2 din carnea fiarta; 1/4 din sorici; limba (limbile) curatata de pielita; condimente: piper, ienibahar, usturoi.

Mod de preparare

Toata carnea fiarta se taie in cuburi cu latura de 4-5 cm. Limba se taie in fisii cu grosimea de 2 cm si lungimea de 4-5 cm. Soriciul se taie in fisii de 2 cm. Separat, se strecoara 500-600 ml supa (fara grasime) din oala in care s-a fiert capul de porc si soriciul.

Cand toate sint pregatite, materialul taiat (fasonat) se presara cu 1/2 lingurita cu piper macinat, 1/2 lingurita cu ienibahar macinat si mujdeiul (8-10 catei de usturoi sau dupa gust) taiati in felii si presarati cu o lingurita de sare, apoi striviti cu dosul unei lingure de lemn, apoi se oparesc cu supa, strecurata fierbinte prin strecuratoare peste tot materialul cu care se amesteca.

Sare nu mai este necesara, daca si supa a fost putin sarata.

Compozitia se pune cu lingura in stomacul si vezica pregatita (daca este compozitie mai multa), alternind bucatile ca sa fie variat asezate, apoi se toarna zeama peste ele cit sa le cuprinda pina la nivelul carnii. Se leaga orificiile, lasind putin spatiu gol pina la legatura, pentru dilatarea lichidului in fierberii. Se introduc tobele intr-un vas cu apa clocotita, cu legaturile in sus, dar focul se reduce imediat ca apa sa fiarba fara nici-un clocot 1-2 ore (dupa marime).

Daca aerul umfla tobele (cind se dilata), se inteapa cu acul gros, numai in partea deasupra, ca sa iasa aerul.

Caind a trecut timpul prescris, se scot cu strecuratoarea si se aseaza pe o planseta cu legaturile in sus. Deasupra se pune o alta planseta cu o greutate de circa 1 kg peste ea, ca sa nu preseze prea mult, sa nu iasa zeama afara (aspicul), lasindu-se asa pina a doua zi, cind se poate consuma proaspata.

Tobele cu mai putin aspic (numai cit sa se lege intre ele bucatile) se pot afuma si se pastreaza timp mai indelungat la rece. II) Daca avem materialul pentru toba (cap de porc, limba, sorici de porc), se poate prepara la fel, punind compozitia sa se inchege in punga de nailon sau intr-un vas, ca si piftia. Rece se scoate, se aseaza pe platou, servindu-se cu zeama de lamiie, mustar, ceapa verde, hrean.

Pofta buna!

3. Caltabosi

Ingrediente

carne de porc (ramasa de la fasonarea muschiului de porc), si cate putin din ficat, inima, plamani (maruntaiele de la porc). Le fierbem putin si apoi la noi se toaca bucatele mici, apoi amestecam cu 3 cepe tocate marunt, 200g orez (spalat bine), sare piper si alte condimente dupa gust.

Mod de preparare

Umplem catlabosii (atentie, nu se indeasa deloc!), lasam spatiu mult pentru a se umfla orezul, legam la capete si-i fierbem in apa multa cu foi de dafin si cimbru; ii lasam sa se raceasca acolo, in aceeasi oala si a doua zi ii scoatem usor si-i punem in tava la cuptor, unde ii rumenim putin.

se scot numai dupa ce s-au racit , astfel pleznesc

se foloseste o spumiera sau varsam lichidul si scoatem mai usor caltabosii

cine doreste ii poate consuma fara a-i da la cuptor

4. Piftie / Racituri

Ingrediente Racitura de pui

2 kg ghiare si capete de pui

1/2 kg morcov

1/2 kg telina

1/2 kg pastarnac

1 capatana usturoi

carne pui (piept, pulpe)

Mod de preparare

Se pun la fiert ghiarele si capurile de pui (eu pieptul si pulpele le-am fiert separat) impreuna cu zarzavaturile intregi (doar spalate si curatate). Se aduna din cand in cand spuma care se formeaza si se lasa sa fiarba pana incepe sa se desprinda carnea de pe os. Se adauga si capatana de usturoi pisata si se mai da intr-un clocot.

Se scot zarzavaturile, capetele si ghiarele, iar zeama ramasa se strecoara bine. Pieptul si pulpele se dezoseaza si se taie cubulete, iar morcovul se taie feliute.

Se asaza in castronele morcovul si carnea, iar deasupra se toarna usor zeama si se da la rece ca sa se inchege. Dupa perferinte se pot adauga pentru decor boabe de mazare sau de porumb fierte.

Ingrediente Piftie de curcan

2 aripi de curcan

1 pulpă inferioară curcan

1 cană mazăre

1 ceapă mare

2 morcovi

2 căpăţâni de usturoi

7 l apă

sare



Mod de preparare

Pui carnea la fiert, împreună cu ceapa şi morcovii, în 7 litri de apă, la foc iute. Spumuieşti din când în când. După ce ai luat toată spuma, dai focul mai mic şi laşi să fiarbă aproximativ 2-3 ore. Carnea este gata când se desprinde uşor de pe oase. Adaugi sare după gust.

După ce a fiert, scoţi carnea din oală şi o laşi să se răcească, apoi o tai bucăţele şi o pui în boluri, împreună cu mazărea, morcovii fierţi, tăiaţi cubulete. Scoţi şi ceapa din apa în care au fiert toate şi, când aceasta s-a mai răcit, pui usturoiul.

Înainte să pui apa în boluri, peste carne, o strecori, pentru a deveni limpede. Depozitezi recipientele la rece ca să se închege compoziţia.

Retete traditionale romanesti: Sarmale

retete traditionale romanesti

5. Sarmale de curcan cu varza acra si afumatura de porc

Ingrediente

o varza murata,1,5 kg carne tocata de curcan,o cescuta de orez,o ceapa,sare ,piper,cimbru uscat,pasta de tomate,ulei de masline,foi de dafin,afumatura de porc(costita),verdeata(marar si patrunjel)

Mod de preparare

Varza murata se spala si se stoarce bine apoi se taie frunzele pentru sarmale iar mijlocul se pastreaza pentru tocat

Carnea tocata se amesteca bine cu verdeata tocata fin,cu ceapa taiata marunt,cu orezul ,se sareaza si pipereaza dupa gust,se adauga si cimbrul si un pic de pasta de tomate,2 -3 linguri de ulei de masline.

Se pune cate o lingura de umplutura pe fiecare frunza de varza,se ruleaza si se strang bine la capete(se indeasa capetele usor,cu degetul,in interiorul sarmalutei,se aseaza una langa alta intr-un vas,de preferat lut sau tuci,se pune intre ele si cate o bucata de afumatura,deasupra sarmalutelor se pune un strat subtire de varza tocata(ramasa din mijlocul verzei murate),se dilueaza 2 linguri de pasta de tomate cu apa si un pic de ulei si se toarna peste sarmal cat sa le acopere putin.

Se pun si 2-3 foi de dafin si se dau la cuptor,la foc domol pana se rumenesc,cca 45 de minute.Se servesc calde!!



6. Tochitura



Ingrediente

ceapa,

sare,

usturoi,

bulion,

ardei;

pentru mamaliguta: apa, sare, malai.

Mod de preparare

Se ia ceapa care se taie, usturoiul se taie maruntel si se pune peste ceapa, peste aceasta prajeala se pune bulionul si carnea.

Se lasa la foc mic circa 1h. Se serveste cu mamaliguata calda si mujdei de usturoi.

7. Friptura de porc / pui

Ingrediente

-3buc carne vita

-3buc carne porc

-1/2 ceasa ulei

-5 felii lamaie

-2 catei usturoi

-1 pahar vin alb

-apa

-sare

-1 ceasca bulion

Mod de preparare

Se lasa carnea in bait (apa, vin, usturoi taiat felii,sare) timp de 5 ore. Cand este gata se unge un vas yena cu ulei si se aseaza bucatile de carne si feliile de lamaie. Se completeaza cu apa cat sa acopere carnea. Se lasa la cuptor, la foc mic cca. 5 ore avand grija sa se completeze cu apa si sa se intoarca carnea din cand in cand. Cand este aproape gata se pune bulionul si se mai lasa cca. 20min. Se serveste cu cartofi natur si gogosari la otet sau orice salata va place.

8. Friptura de pui cu garnitura de cartofi la cuptor



Ingrediente

pui mare

cartofi

500 g suc de rosii

sare, piper, rozmarin dupa gust

1 pahar vin rosu

Mod de preparare

Puiul se portioneaza, se spala, se condimenteaza dupa gust cu sare, piper, rozmarin si se pune intr-o tava intinsa. Cartofii se curata de coaja, se spala, se taie bucati si se pun in tava langa pui. Se acopera cu apa si se introduce tava in cuptor! Dupa jumatate de ora se toarna sucul de rosii si paharul cu vin. Se lasa la cuptor pana scade zeama si pana cand sunt patrunse bine. Serviti cu placere!

9. Cozonac moldovenesc cu crema de nuca si ciocolata

Ingrediente

Aluatul:

1,7 kg faina

9-10 oua(8 galbenusuri si 2 oua intregi)

0,9l lapte

200 ml ulei

150 g unt

400 g zahar

100 g stafide

coaja rasa lamaie

vanilie

rom

sare

Maiaua:

5 linguri faina

5 linguri rase drojdie uscata

2 linguri zahar

30 ml ulei

100 ml lapte

Umplutura:

600-700 g nuca prajita si macinata

6 albusuri

lapte caldut(daca mai este nevoie)

2 linguri cacao

zahar (dupa gust)

esente: rom, vanilie

4-5 linguri ciocolata nutella.



Pentru uns cozonacii:

30 ml lapte

1 galbenus

1 lingurita zahar

2 linguri mac pentru a presara fata cozonacilor.

Mod de preparare

Acesta reteta o facem de ani de zile, dupa cum vedeti nu are prea multe oua si nici zahar.Tot secretul in a obtine un cozonac pufos si gustos este in framantarea aluatului si nu numai in cantitatea de oua folosita. Si acum sa trecem la lucru! Mai intai trebuie de retinut ca toate ingredientele trebuie scoase si lasate in bucatarie la temperatura camerei cu o seara inainte.

Indiferent de calitatea fainei noi o vom cerne de 2 ori inainte de a incepe lucrul, asta pentru a fi aerisit. Mai intai vom inmuia drojdia intr-un castronel cu putin lapte caldut (nu fierbinte ca nu va creste drojdia, respectiv aluatul) si cu cele 2 linguri de zahar. Cantitatea de lapte adaugata trebuie sa cuprinda toata drojdia.

Laptele si uleiul pregatite pentru maia le vom pune la fiert pana dau un clocot.

In vasul in care vom framanta (un castron mai mare, lighenas) vom pune cele 5 linguri de faina si le vom opari cu lapte amestecat cu ulei clocotit si vom amesteca bine ca sa nu faca cocoloase, pana vom obtine o crema groasa; daca nu iese ca o crema vom mai adauga putin lapte si daca e prea moale vom mai adauga putina faina.

Vom acoperi vasul cu un prosop si vom lasa sa se raceasca. Intre timp ne vom ocupa de restul ingredientelor. De obicei eu mixez cele doua albusuri cu zaharul, apoi vom adauga galbenusurile, unul cate unul, sarea, esentele si coaja de lamaie si vom mixa in continuare pana cand totul devine ca o spuma consistenta si nu se mai simt cristalele de zahar.La sfarsit adaugam 2 cani de lapte caldut si stafidele.

Daca nu s-a topit tot zaharul sa nu va ingrijorati ca se va topi prin framantare.

Daca s-a racit bine faina oparita din vasul mare (se numeste maia sau plamadeala) vom adauga drojdia muiata si vom amesteca bine, mai adaugam putina faina si putin lapte caldut (1-2 linguri ) vom amesteca bine, acoperim vasul si vom lasa la crescut la caldura, ferit de curent.

Cand maiaua a crescut suficient, vom turna toata faina cernuta, apoi vom adauga si compozitia de galbenusuri cu zahar si restul de lapte caldut. Acum vom incepe framantatul, un proces foarte important, care trebuie sa dureze minim 30 de minute, dar inainte vom incalzi uleiul, respectiv untul, care vor trebui sa fie doar caldute sile vom amesteca impreuna.

Vom unge bine mainile cu grasime pentru ca aluatul sa nu se lipeasca de maini.

Chiar daca se va lipi, vom evita sa ne pudram mainile cu faina pentru ca aceasta se poate incorpora in aluatul pe care il framantam, si poate forma cocoloase. Dupa ce s-a format un aluat il vom pune pe masa de lucru si vom continua framantarea.Aluatul trebuie framantat incontinuu, in toate modurile si directiile, rasucit, batut cu palmele, trantit pe masa de lucru, fara pauze.

Vom unge frecvent mainile cu amestecul de unt si ulei, pe tot timpul framantarii, pentru ca aluatul sa absoarba intreaga cantitate din acest amestec, dar fara adaugarea lui directa in aluat. Daca e prea moale vom mai adauga putina faina, iar daca e prea tare se va pune putin lapte caldut sau iaurt.

Aluatul trebuie sa-l simtim pufos la mana, dupa jumatate de ora de framantat si va forma un fel de basici care vor pocni usor intre degete. Vom continua procesul de framantare, pana cand vom simti aluatul pufos si nu se lipeste de maini. El trebuie sa fie moale si pufos. Dupa framantare il vom lasa la crescut cam 1-2 ore, acoperit si aproape de o sursa de caldura si ferit de curenti de aer rece. In acest timp vom pregati umplutura.

Am ales de data asta o umplutura in combinatie de nuca si ciocolata, care este incercata de mai multe ori si este foarte gustoasa si aromata.

Nucile macinate se amesteca cu ciocolata nutella, cacao, zahar dupa gust, apoi cu albusurile batute spuma (puteti folosi mai putine albusuri, doar 4 sau 5, restul le puneti la congelator si le puteti folosi ulterior la altceva), lapte daca mai este nevoie, iar la urma vom adauga aromele, esenta de rom si vanilie. Cu o lingura de lemn vom amesteca totul bine pana vom obtine o crema omogena si destul de grosuta. Compozitia trebuie sa fie suficient de groasa, cat sa se poata intinde pe foaia de aluat (daca e cazul vom mai adauga fie lapte fie nuca ).

Dupa ce a crescut vom imparte aluatul in 6 parti egale.

Pentru fiecare cozonac avem nevoie de cate 2 bucati. Vom intinde cate o bucata pe masa unsa cu ulei sau presarata cu faina, intr-o foaie nu foarte subtire, in jur de 1-1,5 cm grosime apoi vom intinde umplutura din nuca si ciocolata si o vom rula. Pentru fiecare cozonac vom face cate 2 rulouri pe care le vom impleti, obtinand astfel un cozonac impletit.

Tapetam tavile cu hartie de copt si unse cu unt, vom pune cozonacii si ii vom lasa la crescut inca vreo 20- 30 minute, pana aproape isi dubleaza volumul, apoi se ung cu galbenus amestecat cu putin lapte, si ii vom presara cu mac sau zahar brun pe deasupra si se pun la copt, in cuptorul in prealabil incalzit la 180 grade C, timp de 50-60 minute, nu mai mult.

Nu vom deschide cuptorul timp de 30 de minute, iar dupa 50 de minute vom face testul cu scobitoarea pentru a vedea daca sunt copti.

Dupa ce s-au rumenit frumos ii vom scoate, si ii vom pune pe un gratar sau un fund de lemn, la loc cald si ii vom acoperi cu un prosop de bucatarie timp de 20 minute. Trebuie sa aveti grija sa nu puneti cozonacii inca fierbinti sa se raceasca la un loc rece pentru ca se vor lasa sau se vor incruzi si nu vor mai fi la fel de pufosi. Si inca un secret, cozonacii nu trebuie sa fie taiati cand sunt calzi, ci doar dupa ce s-au racit complet, tot din acelasi motiv.

Va asigur ca vor iesi niste cozonaci pufosi si aromati, sigur ca au multe calorii, dar nu putem sa nu mancam tinind cont ca acesti cozonaci nu-i facem zilnic ci mai mult de sarbatori, sau la ocazii festive, dar si la cerinta celor dragi.

Cozonacii imi amintesc de copilarie, de mirosul lor placut de coptura, de colaci, de invartite cu mere, pere, sau cu nuca de la bunica, vecini, in zilele frumoase de Sarbatorile Pastelui sau Craciunul.

10. Chec marmorat

Ingrediente

6 oua

6 linguri ulei

1 cana faina

1 cana zahar

1 plic praf de copt

esenta de rom

zahar vanilat

coaja de lamaie

Mod de preparare

Se separa albusurile de galbenusuri. Se bat albusurile spuma,se adauga zazarul si se mixeaza pana la topirea acestuia. Frecam galbanusurile cu uleiul. Incorporam galbenusurile in albusuri, adaugam esenta de rom, zaharul vanilat, coaja de lamaie, praful de copt si faina in ploaie.

Tapetati o forma de copt cu hartie cerata turnati 3 sferturi din compozitia obtinuta, iar in cea ramasa adaugati 2 linguri de cacao dupa care se toarna si aceasta. Se amesteca cu un betisor sau o furculita sa obtinem un chec marmorat.

Se da la cuptor pana trece testul scobitorii.

11. Prajituri / Torturi

Ingrediente

(forma 18×18 cm):

120 g unt

100 g ciocolata neagra

125 g faina + 2 linguri lapte (optional)

50 g zahar

4 oua mari

1 lingurita rasa praf copt (3 g)

1 varf cutit sare

-pentru crema de branza:

2 oua

100 g zahar

400 g urda

200 g visine fara samburi

Mod de preparare

Speli visinele, le stergi si elimini samburele. Le pui intr-o sita si le lasi 15-20 minute sa se scurga.

Pui ciocolata si untul, taiate in bucatele potrivite, intr-o craticioara, pe foc foarte mic. Amesteci pana cand ciocolata si untul sunt complet topite. Stingi focul si le lasi sa se raceasca 10 minute.

Pui 2 oua mari intregi si 50 de g zahar macinat intr-un vas si le mixezi pana cand isi dubleaza volumul si se deschid la culoare. Adaugi mixul de ciocolata si unt si amesteci pana la omogenizare. Amesteci faina, sarea si praful de copt, le cerni printr-o sita deasa, le adaugi in amestecul de ciocolata si oua si amesteci bine. In cazul in care aluatul este prea dens, adaugi 2 linguri de lapte.

Intr-un vas separat, pui urda foarte bine scursa, adaugi zaharul si ouale si mixezi pana cand obtii o crema fina si omogena.

In forma tapetata cu unt si faina, torni un strat de crema de ciocolata, apoi un strat de crema de branza.

Peste stratul de crema de branza pui, din loc in loc, jumatate din cantitatea totala de visine (pe care le-ai trecut in prealabil prin gris, cu partea pe unde ai scos samburele).

Acoperi visinele cu un nou strat de crema de ciocolata (ca sa fie mai usor sa intinzi stratul de ciocolata peste visine, pui crema de ciocolata intr-un poche si o distribui uniform peste stratul de crema de branza si visine), peste care adaugi un strat de crema de branza.

Asezi visinele ramase peste crema de branza si le acoperi cu crema de ciocolata ramasa.

Ca sa facem un rezumat, avem asa: strat de ciocolata, strat de crema de branza, visine, strat de ciocolata, strat de crema branza, visine, strat ciocolata.

Coci prajitura in cuptorul preincalzit la 180°C, pentru cca 35-40 minute. Inainte de a o scoate din cuptor, introduci in centrul ei o scobitoare. Daca aceasta iese curata, prajitura este coapta, daca nu, o mai lasi la copt inca 5 minute.

Lasi prajitura in forma, cca 10 minute, apoi o scoti si o asezi pe un gratar. Dupa ce s-a racit complet, o tai si o servesti.

12. Tort Buturuga de Craciun

Ingrediente

Blat:

6 oua

6 linguri de apa

6 linguri de ulei

6 linguri de zahar

10 linguri de faina

1 praf de copt cu sofran

Crema:

400 gr ciocolata

400 ml frisca

Mod de preparare

Blat:

Batem albusurile spuma impreuna cu apa si praful de copt,adaugam apoi zaharul cate o lingura pe rand si batem pana se topeste zaharul.Adaugam apoi cate o lingura de ulei si apoi cate un galbenus mixand in continuare.

Faina se incorporeaza amestecand usor .Coacem blatul 10-12 min la foc mediu in tava patrata(40/40 cm).Avem grija sa nu coacem prea mult pentru a nu se usca marginile.In caz ca se intampla acest lucru ,cand scoatem tava din cuptor taiem foarte repede marginea uscata si apoi rasturnam foaia pe un prosop de bumbac umed si rulam apoi foaia cu prosop cu tot.Lasam sa se raceasca incet in bucatarie(nu intr-un loc prea rece).

Crema:

Ciocolata maruntita se pune intr-o cratita pe foc mic.Adaugam si frisca si lasam pe foc pana se topeste ciocolata,amestecand tot timpul usor.Avem grija ca frisca sa nu inceapa sa fiarba.Se acopera si se da la rece 5-6 ore.

Mixam crema apoi pana devine spumoasa.

Desfacem foaia de rulada intindem apoi un strat uniform de crema si rulam foaia la loc.O impachetam in folie alimentara si o dam la rece 2 ore. Taiem capetele ruladei pe care le vom folosi ca „cioturi pe buturuga”.Decoram la final rulada cu crema imitand scoarta de copac.

13. Fursecuri / Turta dulce

Ingrediente

3 oua,

3 cesti cu zahar,

1 pachet cu unt,

zahar vanilat

1 praf de copt

Mod de preparare

Batem untul (moale, la temperatura camerei) cu zaharul apoi incorporam cate 1 ou;

Punem faina amestecata cu praful de copt.

Din aluat luam cu lingurita si formam mici gramajoare in tava de copt.

Punem deasupra cate bucatele de miez de nuca, arahide, stafide (in functie de preferinte)

14. Turta dulce rustica

Ingrediente

2 oua

200 gr miere

100 ml lapte

100 ml ulei

200 gr faina

1 praf de copt

1 lingurita ghimbir

1 lingurita scortisoara macinata

Mod de preparare

Faina ,praful de copt se amesteca impreuna cu aromele.Separat amestecam ouale,mierea,laptele si uleiul.Amestecam impreuna cele doua compozitii pana la omogenizare. Se tapeteaza o tava cu hartie de copt si se toarna compozitia car de da la cuptor 30-40 min.Se portioneaza cand este rece.

Eu de aceasta data am copt turta dulce in forme de silicon .Dupa coacere le-am lasat sa se raceasca in forme si apoi le-am scos.Am decupat surplusul pentru ca au crescut mai sus decat forma.