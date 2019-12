Top 10 superstiții de Crăciun

10. Un cer senin de Craciun anunta un an roditor.

8. O baie in ziua de Craciun te va tine curata pe tot parcursul anului ce vine.

7. Cu niciun chip nu canta colinde in alta perioada a anului decat de Craciun! In caz contrar, atragi spiritele rele.

6. Lumanarile aprinse in seara de Craciun ar trebui lasate sa arda pana se sting singure.

5. In noaptea de Craciun se deschid Portile Raiului. Irlandezii sunt convinsi ca acesta este momentul cel mai potrivit sa mori, pentru ca te duci direct in Rai.

4. Daca vrei sa ai parte de sanatate anul urmator, mananca un mar in ajunul Craciunului.

3. De Craciun, cei mai superstitiosi dintre greci isi ard pantofii vechi pentru a preintampina ghinioanele in anul ce vine.

Litera de lege pentru unii ori amuzament pentru altii, trebuie sa recunoastem ca ansamblul credintelor in supranatural dau o magie aparte Craciunului.

Pe cat de speciala este aceasta perioada a anului, pe atat de multe superstitii naste, in intreaga lume.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Un panou enorm pe care Stalin este pictat ca un Terminator, împreună cu celebra frază “I’ll be back” (”Mă voi întoarce”) rostită de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator, a apărut într-un oraș din regiunea rusească Nizhny Novgorod, scrie Moscow Times.

Un sofer in varsta de 47 de ani a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit puternic de un panou publicitar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat la ora 7:30, pe strada Calea Orheiului.

Actualitate 23 Decembrie 2019, ora: 09:46

O explozie a avut loc in aceasta dimineata intr-un apartament de pe strada Florilor din capitala. Potrivit IGSU, totul a avut loc in jurul orei 06:58. In urma deflagratiei a fost afectata fereastra bucatariei dar si un perete.