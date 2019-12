Top 10 superstiții de Crăciun

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Există o sumedenie de tradiții și obiceiuri legate de Ajunul Crăciunului. În tradiția populară, este sărbătoarea de sfârșit de an patronată de moș Ajun, despre se spune că ar fi fost frate geamăn cu moș Crăciun. Moș Ajun este cel care a poruncit să se dea flăcăilor colaci,...

A fost admis la programul de masterat al Universităţii din Cambridge şi studiază inteligenţă artificială. ”În ţară nu am fost băgat în seamă”

10. Un cer senin de Craciun anunta un an roditor.

8. O baie in ziua de Craciun te va tine curata pe tot parcursul anului ce vine.

7. Cu niciun chip nu canta colinde in alta perioada a anului decat de Craciun! In caz contrar, atragi spiritele rele.

6. Lumanarile aprinse in seara de Craciun ar trebui lasate sa arda pana se sting singure.

5. In noaptea de Craciun se deschid Portile Raiului. Irlandezii sunt convinsi ca acesta este momentul cel mai potrivit sa mori, pentru ca te duci direct in Rai.

4. Daca vrei sa ai parte de sanatate anul urmator, mananca un mar in ajunul Craciunului.

3. De Craciun, cei mai superstitiosi dintre greci isi ard pantofii vechi pentru a preintampina ghinioanele in anul ce vine.

Litera de lege pentru unii ori amuzament pentru altii, trebuie sa recunoastem ca ansamblul credintelor in supranatural dau o magie aparte Craciunului.

Pe cat de speciala este aceasta perioada a anului, pe atat de multe superstitii naste, in intreaga lume.

Începutul de an este abundent în deja celebrele și...

