TOP 5 ALIMENTE bogate în VITAMINA C pe care trebuie să le consumi cât mai des

Cu toții știm că Vitamina C este importantă pentru sistemul nostru imunitar. Din fericire, sunt o multitudine de legume și fructe cu care ne putem ajuta organismul să rămână sănătos.

Cireșele

Bogate in vitamina C, aceste fructe sunt unele dintre cele mai sanatoase alimente. Consumand cirese nu doar ca iti vie imbunatati sistemul imunitar, dar vei dormi si mai bine. Mananca-le intre mese, adauga-le in sucurile naturale sau fa o inghetata cu cirese si banane la blender.

Castraveții

O alta sursa importanta de vitamina C sunt castravetii. Ii poti folosi in smoothie-uri, gustari sau salate. Castravetii contin 95% apap, sunt bogati in potasiu si sunt extraordinari in lupta impotriva balonarii.

Ardeiul roșu

Ardeiul gras de culoare rosie este perfect pentru gustarile dintre mese. Leguma contine un nivel scazut de zahar si contine mai multa vitamina C ca unele citrice.

Portocalele

Aceste fructe sunt printre cele mai cunoscute surse de vitamina c. Acestea contin peste 60% din doza zilnica de calciu. Afla ca este mai bine sa mananci portocalele intregi si nu doar sucul, pentru ca zeama pierde din vitamine si are un continut mare de zahar.

Morcovii

O sursa importanta de beta-caroten, fibre, magneziu si vitamina C. Consumand morcovi, iti poti imbunatatii sistemul imunitar, vederea si iti poti echilibra nivelul de glucoza din sange.