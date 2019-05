Top 5 secrete pentru a rămâne în forma după Paște

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Izvorul Tămăduirii este o mare sărbătoarea închinată Maicii Domnului. Nu are dată fixe, fiind trecută în calendar în vinerea din Săptămâna Luminată. În această zi, în toate bisericile se oficiază slujbe de sfinţire a apei, Aghiasma Mică.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

Preparatele culinare de Paște ne îmbine și ne este aproape imposibil să ne „punem pofta în cui”, așa că ne lăsăm pradă meniului de sărbătoare și ignorăm silueta. În ajutorul gurmanzilor și nu numai, am pregătit câteva sfaturi pentru a rămâne în formă după Paște, sfaturi culese direct de la profesioniști. Florin Cujbă, antrenor de fitness, dezvăluie cinci lucruri de care e bine să țină cont cei care doresc să revină din mica vacanță de Paște doar cu multe amintiri în plus, nu și cu kilograme: „De Paște, ca de oricare altă sărbătoare, românul mănâncă și bea mai mult decât de obicei. Problema de sărbători este cantitatea consumată și combinațiile care se fac. Ce este bine de știut este faptul că, atunci când consumăm alcool, organismul se oprește din metabolizarea alimentelor și se ocupă de eliminarea lui. Acest proces duce la îngrașarea rapidă a organismului”, – a precizat Florin Cujbă. Antrenorul de fitness nu interzice total înfruptarea din bucatele tradiționale, însă atrage atenția asupra limitelor care trebuie respectate: „Ideal este să consumați o singură masă grea pe zi, iar celelalte două să fie mai ușoare, cum ar fi carne la grătar cu legume”, – exemplifică el.

