Top 5 sfaturi pentru sănătatea orală a copilului tău: Importanța îngrijirii dinților de lapte

Deşi majoritatea părinţilor au tendinţa de a nu oferi atenţia necesară îngrijirii dinţilor de lapte ai copiilor, mizând pe faptul că oricum aceştia vor fi schimbaţi, medicii amintesc de faptul că obiceiurile sănătoase se formează încă din copilărie



„Dinţii de lapte ai copilului cad oricum, aşa că a insista să se spele pe dinţi sau a-l convinge să meargă la dentist dacă nu-l doare nimic sunt doar nişte mofturi.“ De câte ori nu ai auzit fraza asta? De multe ori, mai mult ca sigur, căci statisticile anuale, care ne dau codaşi la igiena orală, o confirmă. Poate părea extrem de simplu, dar îngrijirea zilnică a dinţilor în mod corect şi alegerea produselor pentru cei mici în consecinţă presupune un real efort. Dr. Diana Marin, medic pedodont, recomandă cinci sfaturi esenţiale pentru micuţii să nu se confrunte cu probleme orale.



Igiena orală se face de la naştere, nu doar când apar dinţii definitivi

În stadiul de sugar se recomandă curăţarea obrajilor şi a limbii cu o perie de silicon sau compresă sterilă pentru a îndepărta resturile de lapte care se pot retenţiona la acest nivel. Ulterior, igiena orală se modifică o dată cu vârsta. Între 0-3 ani, ea e compusă din periaj dimineaţa şi seara; între 3-6 ani se introduce pe lângă periaj şi folosirea aţei dentare seara, înainte de periaj; peste vârsta de 6 ani, igiena orală a copiilor este identică cu cea a unui adult şi anume - periaj dimineaţa şi seara, folosirea aţei dentare sau a duşului bucal seara şi a apei de gură.



Ajută-ţi copilul să se spele pe dinţi până la vârsta de 7 ani





Reflexul de spălare apare la majoritatea copiilor în jurul vârstei de 2-4 ani. Deşi poţi fi extrem de mulţumit că cel mic a învăţat să se spele singur pe dinţi, tebuie să-l ajuţi până la vârsta de 6-7 ani, iar până la 14 ani este indicat să-l supraveghezi. Chiar dacă cei mici realizează singuri periajul, asta nu înseamnă că el este făcut şi corect, o condiţie esenţială pentru o igienă orală eficientă.



O pastă de dinţi mai scumpă nu este neapărat mai bună

Eficienţa unei paste de dinţi nu este reflectată de preţ. La copii, pasta de dinţi are rolul de a face procesul de periaj mai plăcut prin gustul ei. În cazul copiilor, marca pastei de dinţi nu are o importanţă prea mare. Poţi alege fără probleme paste de dinţi fără fluor, la fel de eficiente ca pastele normale de dinţi.



La copii, periuţa are un rol mai important decat pasta

Dacă la adulţi, alegerea potrivită a pastei de dinţi este mai importantă decât alegerea periuţei, deoarece ei pot avea afecţiuni asociate (sensibilitate dentară, sângerări gingivale, etc), în cazul copiilor lucrurile stau exact invers. Astfel, periuţa recomandabilă este cea cu peri medii. Perii prea duri pot afecta smalţul, şi gingiile iar cei moi se recomandă doar în cazul în care există leziuni gingivale sau intervenţii chirurgicale asupra gingiilor, deoarece aceştia nu garantează îndepărtarea 100% a plăcii bacteriene. Celălalt aspect important este alegerea periuţei de dinţi pe categoria corespunzătoare de vârstă a copilului tău. Dacă te gândeşti la o periuţă de dinţi electrică, cel mai important lucru de ştiut este că ea nu „spală singură“ şi trebuie folosită la fel ca cea manuală, cu aceleaşi mişcări de pensulare a dinţilor, dinspre gingie înspre dinţi. Niciodată nu se plimbă periuţa dintr-o parte în alta fără a se mişca de pe dinţi şi nu se pune presiune pe acelaşi grup de dinţi pentru a evita riscul producerii leziunilor gingivale.



Apa de gură şi aţa dentară nu înlocuiesc periajul

Apa de gură şi aţa dentară au un rol adjuvant în procesul de igienă orală şi sunt folosite pentru curăţarea şi igienizarea părţilor moi (gingii, obraji, limbă) precum şi al spaţiilor interdentare. Apa de gură poate fi introdusă în igiena copilului tău după vârsta de 6 ani, când cel mic ştie să scuipe. Chiar şi atunci se va opta pentru una special dedicată copiilor, deoarece aceasta nu conţine alcool. Aţa dentară este esenţială în îndepărtarea tartrului şi poate fi introdusă o dată cu dezvoltarea motricităţii.



Recomandare

Pentru copii, orice alt lucru este mai important de făcut decât spălatul pe dinţi. Imitarea obiceiurilor este cea mai bună metodă prin care copilul va învăţa regulile în mod corect, de la cele mai fragede vârste.