Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

5. Odihneste-te daca esti bolnav In sezonul rece, raceala te poate prinde repede. Daca nu ai grija de tine si nu te odihnesti atunci cand trebuie, s-ar putea sa ai nevoie de mai mult pentru recuperare mai apoi. Chiar daca trebuie sa muncesti neaparat, atunci e bine ca suntem in 2018 si putem lucra si de acasa prin e-mail sau telefon.

3. Evita discutiile personale cu colegii Discutiile personale intre colegii de la birou iti pot afecta productivitatea. Barfele din birou se pot raspandi repede si te pot afecta direct sau indirect, iar cea mai buna metoda de a le evita este sa pastrezi o comunicare profesionala. In acest fel vei reusi sa te concentrezi pe ce ai de facut si vei da dovada de profesionalism.

Incearca sa incepi cu cele mai simple sarcini pentru a recapata increderea in tine si pentru a fi productiv din nou. Stabileste noi termene limita pentru a realiza sarcinile. Daca nu te descurci la birou si crezi ca lucrezi prea mult, atunci ar trebui sa iei in considerare o discutie cu cei de la conducere despre reducerea volumului de munca.

De cele mai multe ori, chiar daca ne aflam in mijlocul unor situatii stresante, incercam sa ne controlam si sa gasim cele mai bune solutii. Urmatoarele cinci sfaturi te pot ajuta sa treci peste o zi proasta la birou si sa fii productiv in continuare, potrivit Entrepreneur.

Cu totii avem acele zile in care simtim ca nu mai avem putere la birou.

