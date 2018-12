Top aplicaţii şi jocuri pentru Android din 2018

Google a publicat clasamentul Top Google Play 2018 pentru magazinul de aplicaţii de pe Android, desemând astfel cele mai bune aplicaţii şi jocuri pentru telefoane şi tablete lansate pe parcursul acestui an. Aplicaţiile sunt încadrate în mai multe categorii care variază de la „cele mai distractive” până la „cele mai bune aplicaţii cu sfaturi zilnice”, în timp ce jocurile sunt încadrate în secţiuni precum „competitiv”, „inovator” sau „indie”. Iată care sunt în viziunea celor de la Google cele mai bune aplicaţii lansate în 2018.

Top Aplicaţii Google Play din 2018



Cele mai distractive aplicaţii

VIMAGE - cinemagraph animator & live photo editor -

No.Draw - Colors by Number

Neverthink: Handpicked videos

TikTok

Scout FM - Podcast Radio

Cele mai bune aplicaţii cu recomandări utile

SLOWLY

Unfold — Create Stories

Just a Line - Draw Anywhere, with AR

Luci - Dream Journal/Lucid Dream Guide & Recorder

Learn Spanish with Lirica: Music Language Learning

Cele mai bune aplicaţii pentru dezvoltare personală

Mimo: Learn to Code

Drops: învăţaţi coreeană, japoneză şi multe altele

10% Happier: Meditation for Fidgety Skeptics

Keep Trainer - Workout Trainer & Fitness Coach

MasterClass: Learn How To Cook, Sing, Act and More

Cele maibune aplicaţii cu sfaturi zilnice

Tasty

Canva: sigle, postere, invitaţii şi altele

Notion - Notes, Tasks, Wikis

Otter Voice Notes

Facetune - Selfie Photo Editor for Perfect Selfies

Cea mai bună aplicaţie din 2018

Drops: Learn 31 new languages

Cele mai bune jocuri competitive

PUBG MOBILE

Warhammer Age of Sigmar: Realm War

DRAGON BALL LEGENDS

Asphalt 9: Legends - 2018’s New Arcade Racing Game

Badland Brawl

Cele mai inovatoare jocuri

Gorogoa

Hero Hunters

Battlelands Royale

Umiro

Life is Strange

Cele mai bune jocuri ocazionale

The Sims™ Mobile

Orbia: Tap and Relax

Murder in the Alps

Faraway 3: Arctic Escape

Candy Crush Friends Saga

Cele mai bune jocuri indie

Returner 77

Reigns: Game of Thrones

Alto's Odyssey

Cube Escape: Paradox

Evoland 2

Cel mai bun joc din 2018

PUBG MOBILE

Preferatele fanilor din 2018

Joc: PUBG MOBILE

Aplicaţie: YouTube TV

Film: Avengers: Infinity War

Acestea sunt doar câteva dintre jocurile şi aplicaţiile pe care utilizatorii le-au putut descărca din Google Play în 2018, însă cu siguranţă veţi găsi şi altele poate la fel sau mai interesante, explorând diversele categorii ale magazinului de aplicaţii de pe Android.