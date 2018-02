TOP SALARII președinți și premieri: cât are Vladimir Putin pe an?

Salariul președintelui Klaus Iohannis a fost un subiect de discuție de mare anvergură în ultima perioadă. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu l-a luat ca reper maxim, motivând că salariul acestuia nu poate fi depășit de alte salarii.



În topul șefilor de stat și premierilor, Iohannis are un salariu infim. Președintele României încasează un venit de 4 890 euro (net: 2876 euro).

omofon.ro a publicat lista cu salariile președinților și premierilor din diferite țări ale lumii:





Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii – 1 USD pe an



Donald Trump a renunțat la salariul prezidențial de 400.000 USD pe an, declarând că va primi 1 USD pentru fiecare an de muncă. Anul trecut, Trump a raportat un venit ce depășește 557 de milioane de dolari. Forbes estimează averea actuală a republicanului la circa 3,7 miliarde de dolari, cu 800 de milioane de dolari mai mică decât în 2015.

Petro Poroșenko, președintele Ucrainei – 12.220 USD pe an



Președintele ucrainean câștigă 12.200 pe an (aproximativ 1.018 dolari pe lună, 33 de dolari pe zi). Potrivit Forbes, Petro Poroșenko se situează pe locul 6 printre cei mai bogați oameni din Ucraina, cu o avere de 1,3 miliarde de dolari.

Xi Jinping, președintele Republicii Populare Chineze – 20.500 USD pe an



Xi Jinping primește un salariu de 20.593 USD pe an (1.716 pe lună, 56 pe zi), iar după 2015 salariul său a crescut cu 62%. Șeful statului, soția și fiica lui nu dețin o afacere, dar averea rudelor apropiate ale acestora este estimată la 376 milioane de dolari.

Sauli Niinisto, președintele Finlandei – 146.700 USD pe an



Președintele uneia dintre țările cele mai prospere din lume, tocmai reales pentru un al doilea mandat, primește 146.700 USD anual (sau 12.225 USD pe lună, sau 402 USD pe zi).

Vladimir Putin, președintele Rusiei – 151.000 USD pe an



Vladimir Putin primește anual suma de 151.032 USD (ceea ce reprezintă 12.586 USD pe lună sau 414 USD pe zi).

Teresa May, prim-ministru al Marii Britanii – 198.500 USD pe an



Teresa May câștigă 198.509 USD pe an (adică 16.542 USD pe lună sau 544 USD pe zi). Aceasta are o colecție imensă de pantofi pe care îi păstrează în cutii transparente, pentru a nu pierde timpul în căutarea perechii potrivite.

Emmanuel Macron, președintele Franței – 211.500 USD pe an



Salariul celui mai tânăr președinte din istoria Franței, Emmanuel Macron, este de 211.530 anual USD (17.628 USD pe lună sau 580 USD pe zi). Înainte de a deveni politician, Macron a avut o carieră în sectorul bancar.

Jimmy Morales, președintele Guatemalei – 232.000 USD pe an



Fostul actor de comedie Jimmy Morales are un salariul de 231,000 USD anual (sau 19.300 USD pe lună, 634 USD pe zi) . După ce a fost investit în funcție, el și-a îndeplinit promisiunea preelectorală de a da jumătate din veniturile sale pentru caritate.

Angela Merkel, cancelar al Germaniei – 263.000 USD pe an



Salariul Angelei Merkel este de 263.000 USD pe an (22.000 USD pe lună, 720 USD pe zi). Ea a refuzat un apartament de serviciu și trăiește împreună cu soțul ei într-un apartament dintr-un bloc cu cinci etaje din centrul Berlinului.

Justin Trudeau, prim-ministru al Canadei – 267.000 USD pe an



Câștigurile prim-ministrului canadian sunt de 267.415 USD pe an (22.285 USD pe lună, 733 USD pe zi).

Malcolm Turnbull, prim-ministru al Austriei – 403.700 USD pe an



Prim-ministrul australian Malcolm Turnbull câștigă 403.745 USD pe an (33.645 USD pe lună, 1.106 USD pe zi). Deși este un multimilionar, fiind un fost bancher și antreprenor, acesta nu a refuzat salariul.

Doris Leuthard, președintele Elveției – 437.000 USD pe an



Postul președintelui în Elveția este formal – el este ales dintre miniștrii pentru o perioadă de un an. Salariul președintelui Doris Leuthard este de 437.000 USD pe an (36.000 USD pe lună, 1.200 USD pe zi).

Li Xianlong, prim-ministru Singapore – 2,2 milioane USD pe an



Li Xianlong a moștenit postul de prim-ministru de la tatăl său, Lee Kuan Yew, un politician care a a luptat ca economia țării să se dezvolte rapid. Salariul lui Li Xianlong este cel mai mare, comparativ cu cel al celorlalți lideri mondiali – 2,2 milioane USD pe an (147.000 USD pe lună, 7.350 USD pe zi). Un total de 53 de milioane pe an sunt cheltuite pe salariile celor 31 de persoane din conducerea statului.

