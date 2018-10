Topul celor mai fiabile masini in 2018: Japonezii si americanii sunt la poluri opuse

Topul celor mai fiabile masini, realizat in fiecare an de publicatia Consumer Reports din Statele Unite, nu a produs surprize de proportii in 2018: asa cum se intampla de ceva vreme incoace, si aceasta editie este dominata de japonezi.



Datele folosite la intocmirea clasamentului acopera peste 500.000 de automobile fabricate in perioada 2000-2018, fiind culese prin intermediul unor chestionare completate de proprietari, acestia fiind intrebati despre 17 chestiuni ce pot fi problematice (defectiuni ale sistemului de franare sau la cel de transmisie, garantia unor piese etc).

Apoi, cei de la Consumer Reports combina aceste informatii cu rezultatele din drive-test, sondajul care masoara gradul de satisfactie a soferilor si cu testele de siguranta pentru a intocmi un punctaj final.

In editia din 2018, Toyota are sapte modele in topul celor mai fiabile masini, ocupand inclusiv prima pozitie - cu SUV-ul GX de la divizia sa de lux, Lexus.

Este pentru al saselea an consecutiv cand japonezii se afla pe primele doua locuri in acest clasamanet.

"Lexus reprezinta un exemplu excelent al modului in care un model de lux, dotat cu multe inovatii tehnologice, poate fi si fiabil", arata cei de la Consumer Reports, care adauga ca masina este rapida si silentioasa pentru un SUV, fiind de asemenea spatioasa si comoda.

Celelalte trei locuri in clasament sunt ocupate de Mazda, Kia si Honda.

Iata top 10 cele mai fiabile masini, editia 2018:



1. Lexus GX

2. Toyota Prius C

3. Toyota Prius Prime

4. Mazda MX-5 Miata

5. Toyota Corolla

6. Lexus NX

7. Toyota Prius

8. Honda Fit

9. Kia Sedona

10. Toyota Highlander

Iata si top 10 al celor mai putin fiabile masini, editia 2018:



1. Ram 3500

2. Tesla Model X

3. Cadillac ATS

4. Honda Clarity

5. Chevrolet Traverse

6. Kia Cadenza

7. Chevrolet Silverado 2500 HD

8. Buick Enclave

9. Volkswagen Atlas

10. Honda Odyssey