Topul celor mai vândute mașini din întreagă lume în 2018

Presă internațională a publicat topul celor mai vândute mașini din întreagă lume pe anul 2018. Dacă în privința liderului nu este o veste neașteptată, nemții de la Volkswagen au reușit să surprindă.

Si in 2018 masina cel mai bine vanduta in lume a fost Toyota Corolla. In pofida unui declin de 1,7% comparativ cu vanzarile din 2017, Corolla a fost vanduta anul trecut in 1.181.445 de exemplare, informeaza Yahoo Finance.

Pe locul doi in acest top se afla Ford F-Series (1.080.757 exemplare vandute), in crestere cu 0,4% fata de 2017.

Locul trei ii revine unui alt model de la Toyota, RAV4 (837.624 exemplare vandute), in crestere cu 3,6% fata de 2017, in timp ce pe 3 regasim Honda Civic (823.169 exemplare vandute).

Marea surpriza vine insa din partea Volkswagen. In 2018, Golf nu a mai fost cea mai vanduta masina a brandului, fiind detronata de SUV-ul Tiguan.

Acesta a fost vandut in 791.275 de exemplare, in crestere cu 8,6%, si ocupa locul 5 in lume. Golf este abia pe locul 6, cu 789.519 de exemplare vandute, in scadere cu 10,3% fata de 2017.

In top 100 regasim doar un singur model de la Dacia, Sandero, pe locul 96, cu 233.681 de exemplare vandute, in crestere cu 2,9%.

Cum arata topul celor mai vandute modele in 2018:

1. Toyota Corolla 1,181,445 exemplare vandute

2. Ford F-Series 1,080,757

3. Toyota RAV4 837,624

4. Honda Civic 823,169

5. Volkswagen Tiguan 791,275

6. Volkswagen Golf 789,519

7. Honda CR-V 747,646

8. Volkswagen Polo 725,463

9. Toyota Camry 661,383

10. Chevrolet Silverado 651,090