Topul orașelor în care locuitorii trăiesc cel mai bine. Unde se câștigă cele mai mari salarii din lume

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Inaltarea 2019. Inaltarea Domnului se sarbatoreste joi, 6 iunie 2019 pentru ortodocsi, in timp ce la catolici este joi, 30 mai 2019.

Vara este minunată şi mult aşteptată. La fel şi ieşirile în natură. La munte, în păduri, în sate sau la mare. Ce este de făcut însă dacă începe o furtună? Cum te poţi adăposti în siguranţă? Cum îi poţi ajuta pe ceilalţi? Am aflat...

Căile ferate din Uzbekistan au comandat două noi trenuri de mare viteză de la Talgo, ca parte a unui contract de 57 milioane euro. Trenurile vor atinge 250 km/h și vor circula din 2021. Uzbekistanul are 33 de milioane de locuitori, iar țara asiatică are pe teritoriul său două superbe...

“Când am început să realizăm această analiză, în 2012, economia SUA era slabă, iar orașele americane abia reușeau să ajungă în top 10 al metropolelor în care se plătesc cele mai mari salarii. Astăzi, domină top cinci”, precizează autorii raportului.

Analiza Deutsche Bank mai notează că, datorită creșterii economice solide și a dolarului puternic, orașe ca New York, Boston și Chicago au depășit orașe importante din Europa și Australia în ceea ce privește salariile.

Potrivit raportului, salariile în orașul american au crescut cu 31% în 2018 și cu 88%, în ultimii cinci ani. Astfel, în 2019, câștigurile medii lunare au ajuns la peste 6.500 de dolari, sumă cu 142% mai mare față de câștigul mediu din New York. De altfel, în ultimii cinci ani, San Francisco a urcat 21 de locuri în clasament la capitolul creșterea salariilor.

Orașele în care se câștigă cele mai mari salarii Deși este unul dintre cele mai scumpe orașe din lume, Zurich – capitala financiară a Elveției, nu mai plătește și cele mai mari salarii din lume. Grație expansiunii rapide a industriei IT, cele mai mari salarii se plătesc acum în San Francisco.

Când vine vorba de cel mai ridicat standard de viață, orașele mai mici se descurcă mai bine decât metropolele și oferă o calitate a vieții net superioară rezidenților lor. New York, de exemplu, deși se află pe locul 5 la disponibilitatea de a închiria o locuință, se plasează abia pe locul 31 la calitatea vieții.

Orașul elvețin a surcalsat, în acest an, capitala Noii Zeelande - Wellington, plasându-se pe primul loc la nivelul de trai pe care îl au locuitorii, arată datele raportului citat.

