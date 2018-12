Tot ce trebuie să știi despre „Alita: Îngerul Războinic”, noul film al lui James Cameron

Omul recordurilor la Hollywood, regizorul unor clasice precum „The Terminator”, „Aliens”, „Titanic” sau „Avatar”, James Cameron își freacă acum mâinile știind că noul lui film va fi încă o revelație a culturii populare.





Scris și produs de Cameron, „Alita: Battle Angel” e un film de acțiune Cyberpunk bazat pe seria manga a lui Yukito Kishiro. Acțiunea are loc în secolul XXVI, pe un Pământ răvășit de un război major. Chiar și așa, tehnologia e extraordinar de avansată: oriunde ai privi, numai cyborgi vezi.

Alita e unul dintre ei, dar se remarcă prin faptul că nu are amintiri deloc. În schimb, constată că stăpânește instinctiv o tehnică de arte marțiale numită Panzer Kunst. Alita pornește într-o călătorie de autodescoperire, iar răspunsurile pe care le caută par a fi ascunse în orașul plutitor Tiphares.

Cu o distribuție formată din Rosa Salazar, Christoph Waltz , Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Michelle Rodriguez, Ed Skrein și Casper Van Dien, filmul regizat de Robert Rodriguez („Sin City” / „Spy Kids”) promite o experiență vizuală uluitoare.

Se pare că echipa lui Cameron a încercat (și a reușit) din nou să împingă CGI-ul dincolo de limite, așa cum a făcut-o de nenumărate ori de-a lungul carierei: „Majoritatea cadrelor din film vor avea efecte speciale, deoarece Alita însăși și alții care trăiesc în oraș sunt într-un fel sau altul cibernetici. Asta înseamnă o multitudine de capturi, cât și înlocuirea membrelor în versiunea finală, dar Rodriguez, care - ca și Cameron - s-a bucurat întotdeauna de testarea unor noi tehnologii în filmele sale, s-a bucurat de tot acest proces”.

Tindem să strâmbăm din nas când auzim de filme așa artificiale, realizate predominant în post-producție, pentru că în majoritatea cazurilor ai impresia că urmărești un joc video. Totuși, dacă e să-i credem pe producători, axarea pe efecte speciale nu a compromis câtuși de puțin emoția filmului. Din contră, chiar pe asta s-ar fi pus accentul.

De la distribuitorul Odeon Cineplex aflăm că „în timp ce efectele oferă spectacolul, pentru Rodriguez, Cameron și echipa acestora, ceea ce contează pentru film este emoția. Și o mare parte din asta vine din partea personajului principal”.

„Este o introducere minunată pentru Alita, o ocazie de afla cine este cu adevărat, de a-și descoperi puterea, cât și pe ea însăși, și de a deveni o persoană modestă, dar care poate de fapt să schimbe și să afecteze lumea într-un mod foarte mare”, detaliază regizorul. „Este o poveste minunată. Este plină de emoții și umor, dragoste și relații extraordinare”.

Rosa Salazar, care interpretează cyborgul titular, are numai cuvinte de laudă la adresa complexității personajului: „Alita este o fată obișnuită, compusă din părți cibernetice, și are o poveste nebună, traumatizantă. Pentru mine, în afară de părțile cibernetice, acest personaj este ceva la care mă pot raporta. Alita e la fel ca mine. Are o întreagă paletă de emoții. E nesigură. E curajoasă. E îndrăzneață. E puternică. E curioasă și e sfidătoare. E puternică și e slabă. Ea are un suflet adevărat, pe care cred că-l dezvăluie tot timpul”.

Fascinat de benzile desenate ale lui Yukito Kishiro, James Cameron a văzut imediat oportunitatea de-a explora una dintre temele lui preferate în materie de cinema: „un personaj feminin complex, alături de care publicul se poate identifica, al cărui nucleu emoțional ne duce într-o călătorie într-o lume aparent ciudată”. Din motivele astea e convins că spectatorii din întreaga lume se vor îndrăgosti pe loc de Alita și de povestea ei.