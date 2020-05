Tot mai mulți boschetari în Chișinău

Măsurile de protecție contra noului coronavirus, respectate de majoritatea cetățenilor R. Moldova, s-ar putea să fie inutile, pentru că există destule persoane care nici nu au de gând să se protejeze, dimpotrivă, din cauza lor crește pericolul infectării de Covid-19. Este îngrijorător, bunăoară, că numărul boschetarilor în Chișinău și în alte localități crește, fără să se întreprindă acțiuni din partea administrației orașelor, din partea statului, pentru ajutorarea oamenilor fără adăpost sau pentru izolarea lor, măcar temporară.



Personal, văd zilnic vreo 30 de boschetari, în sectorul de la bulevardul Dacia, la deal, pe strada Cuza Vodă, până spre strada Grenoble. Jegoși, zdrențăroși, abrutizați, sunt totuși veseli, se adună în găști, au sacoșe cu mâncare, țigări și sticle de tot felul. Ziua stau la taifas pe băncile frumoase verzi, gesticulează cu mâinile murdare, discută, beau, tușesc, mai scuipă pe trotuar, direct sub picioarele trecătorilor. Noaptea dorm sub geamurile unor apartamente de la etajul I, mulți și-au făcut culcușuri în tufișuri. Când plouă, se duc în stațiile de autobuz, se adăpostesc acolo. Noi, trecătorii, știm că fiecare bancă frumoasă de lemn și fiecare stație de autobuz, chiar nouă, reparată de curând, poate fi un focar de covid, dar nu putem face nimic.

Am postat pe o rețea de socializare un text despre asaltul boschetarilor asupra capitalei și au venit numeroase reacții, unii cititori au scris comentarii. De exemplu, scriitoarea Emilia Plugaru se revoltă: „La noi în curte, în centrul centrului Chișinăului, boschetarii dorm, mănâncă și, practic, își fac nevoile în bloc, acolo unde stau urnele pentru gunoi. Când duci gunoiul, trebuie să ai, cum zic rușii, „protivogaz”. Boschetarii parcă sunt la ei acasă. Stau pe scaunele de pe terenul de joacă al copiilor. La amiază se duc undeva, iar în vremea asta vin copiii la joacă, mamele lor se așază pe bănci. Seara, boschetarii revin, ca la ei acasă. Beau și fumează, dorm. Eu credeam că numai aici e așa, când colo, prin tot Chișinăul...”.

Din comentariul Mariei Golban, specialist în domeniul educației, aflăm lucruri asemănătoare: „Sub scara casei noastre, mereu este o bătrânică -boschetară. De mai multe ori am apelat la poliție. Veneau, o luau, vreo câteva zile lipsea, apoi iarăși apărea. Acum e la locul ei, tușește, doarme sub scara casei, e murdară, vai de capul ei. Cui să ne mai adresam??? În casa unde locuim, chiar la scara sub care s-a instalat boschetara, sunt 13 copii minori, 6 persoane peste 60 de ani, inclusiv 3 – peste 65 de ani. Cum ne protejam??? Și asta nu este undeva în suburbii, este în centrul sectorului Botanica!!!”.

M-am adresat Preturii sectorului Botanica, pe cale electronică, și iată ce răspuns am primit: „Vă informăm că serviciile municipale din sector dezinfectează, zilnic, stațiile de așteptare. În acest caz, chiar dacă oamenii străzii stau în stațiile de așteptare în timpul ploii, aceste stații sunt dezinfecate zilnic, în scopul prevenirii răspândirii Covid-19. Din lipsa unor pârgii legale, alte măsuri în privința oamenilor străzii nu pot fi întreprinse”.

Am trimis un mesaj și Primăriei Municipiului Chișinău, semnalând problema, dar deocamdată nu am primit nici un răspuns. Doar pe pagina de facebook a Primăriei municipale, sub postarea mea a apărut un comentariu din partea cuiva cu numele Re Nata (pseudonim, mai degrabă): „Cum îți permiți să vorbești în halul acesta despre niște oameni, aduși la disperare și aruncați în stradă de o societate putredă, tradițională, care funcționează după legile junglei?... Sper ca tu personal, rudele tale sau poate copiii tăi să ajungă vreodată aruncați pe stradă și la fel scuipați de ceilalți”.

Dacă voi primi și un răspuns din partea funcționarilor Primăriei de Chișinău, îl voi publica îndată.