Tot mai mulți părinți și profesori cred că școala virtuală e un eșec

Nu este o metaforă şi mi-aş fi dorit să fie un fake-news. Nici una, nici alta. Ştirea are de ce să producă fiori, pentru că bagă direct omenirea într-un teritoriu neexplorat,...

Am privit acum seara "Secretele puterii" - o emisiune, avându-l drept moderator pe Alex Cozer. Evident, am urmărit cu atenție comentariile în timp real și vă expun...

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Ulterior, instituțiile de învățământ au creat platforme digitate pentru interacțiunea cu elevii și comunică regulat cu părinții despre performanțele lor: „Practic în toată ziua școala îți trimite mail-uri, îți trimite mesaje. Școala te ține la curent, școala te întreabă, școala îți explică. Ca și părinte, nu poți să se rupi de școală. În plus, ei ne raportează în fiecare săptămână care sunt rezultatele copilului meu, cum a participat, cât de implicat a fost. În timpul lecțiilor la engleză, de exemplu, dacă lucrează asupra unui text, lor li se dă sarcini online pe care ei le fac și profesorul imediat vede cine se implică, cum face și ce face.”

Liuba Mițcul, o altă învățătoare din Cocieri, cu care am stat de vorbă, face lecții online cu elevi de clasa a doua și spune ea, lucrurile au început să funcționeze doar după ce a înțeles cum să mențină legătura de la distanță cu toți elevii:

Svetlana Pascaru are doi copii de vârstă școlară. Ea consideră că pe fundalul creșterii numărului de îmbolnăviri, decizia de a trece temporar la studierea online a fost motivată: „Atunci când e la distanță, e mai greu, categoric. Am fost prezentă la unele lecții ale copiilor și într-adevăr, uneori internetul cade, uneori e slab și nu se aude foarte bine ce pronunță pedagogul. Mai ales dacă e vorba de o temă nouă pentru copil, atunci e foarte greu ca el să înțeleagă. Dar luând în considerație că această decizie nu e pentru totdeauna, nu se dezbate situația că trecem pentru totdeauna la lucrul online, atunci pentru mine este prioritară viața și sănătatea.”

Activiștii de la asociația „Părinți Solidari”, care se declară împotriva învățământului online, sunt convinși că are de suferit calitatea educației, întrucât nici profesorii și nici elevii nu au la îndemână cele mai potrivite instrumente pentru învățarea de la distanță. Demersul asociației, care anunță o acțiune de protest pe timp de pandemie nu este împărtășit de toți părinții.

Regimul de funcționare pe internet a instituțiilor de învățământ are mai mulți adversari decât susținători. Numai că cele două tabere operează, de regulă, cu argumente din categorii diferite. Mulți elevi, dar și dascăli cred că lecțiile virtuale nu dau rezultate. Iar părinții, în sarcina cărora a fost pusă asigurarea logistică a orelor de la distanță, atrag atenția că sunt angajați și nu au condiții de muncă adaptate.

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

