Tovarășul Popovici și intelectualii

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Reapare periodic trăznaia cu boierul de la Iași care în 1859 ar fi spus ”Eu sunt boier moldovan, român e țăranul”. Și o văd la oameni de la care am pretenții, nu doar la tot soiul de adunați de prin gloata moldovenistă de la Chișinău.

Compania rusă Fort construiește sub licență concurentul direct al AK-47: pușca de asalt americană AR-15.

Curtea Constitutionala planifica sa cumpere o masina de 40 de mii de euro. Cel putin asta scrie in planul de achizitii publicat de institutie pentru anul 2020. Masina ar putea fi cumparata in luna februarie.

Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in provincia Ghazni din Afganistan, la sud vest de Kabul, dupa ce a luat foc in aer din cauza unor probleme tehnice.

Dacă s-ar fi întâmplat așa, tovarășul n-ar mai fi fost ministru. Dodon l-ar fi măturat din clădirea Guvernului ca pe o coajă de răsărită. Însă lucrurile stau altfel și ele sunt dictate de o elementară ipocrizie. De ce? Pentru că PSRM are nevoie anume de un personaj ca Popovici la cultură și educație, care să-și bată joc de limba română, de cultura și istoria noastră, jucând cu ochii închiși hora lui Kozak și Putin. Prin el, se va încerca remodelarea minților celor care încă n-au fugit din R. Moldova. Însă atât oficialii de la Moscova, cât și cei de la Chișinău, cunosc că unul dintre cele mai mari obstacole în calea realizării acestei tentative reprezintă oamenii de cultură. Ei sunt cei care nu vor renunța să spună adevărul nici sub lama cuțitului, ci vor lupta în continuare pentru apărarea idealurilor naționale și contra ocupației rusești.

În al patrulea rând, în 2018, Popovici a spus că declarațiile unioniste ale mai multor primari din R. Moldova nu au efect juridic, dar au potențial de destabilizare a situației, iar semnatarii acestora „cad sub incidența Codului Penal”. O astfel de rațiune nu se încadrează în nicio limită a logicii. La fel ca și precedenta, ea poate mulțumi doar autoritățile Federației Ruse. De ce? Pentru că, în baza acelor declarații unioniste, au fost reparate circa o mie de școli și grădinițe dintre Prut și Nistru. Iar aceste instituții de învățământ sunt frecventate inclusiv de ruși, găgăuzi și alte minorități naționale. Pe de altă parte, nu cred că tovarășul nu știe că rușii de la noi fac în prezent cozi imense la sediile Autoritătății Naționale pentru Cetățenie, pentru a scăpa odată și pentru totdeauna de țara socialiștilor dodoniști. Totodată, floarea intelectualității noastre, cei mai cunoscuți interpreți, scriitori, artiști, pictori, au salutat cu mult entuziasm semnarea declarațiilor unioniste. Cu alte cuvinte, oamenii de cultură sunt cei mai mari inamici ai tâmpeniilor antinaționale promovate de gașca lui Dodon. Să se fi produs zilele trecute vreun cutremur în capul lui Popovici, dacă acum sare în apărarea celor pe care visează să-i vadă înfundați prin pușcării și care „destabilizează situația”, pentru că își permit să gândească?

Despre aceasta încerca să mă convingă deunăzi un om de cultură de la noi, care este de părere că neachitarea unor salarii mizerabile (în R. Moldova, munca artiștilor e remunerată cu 3000-4000 de lei pe lună) demonstrează fie incapacitatea statului, fie disprețul guvernanților față de bugetarii vizați. Inițial, n-am fost de acord cu interlocutorul meu, dar apoi i-am totuși dat dreptate. În orice caz, dacă facem abstracție de problema actuală cu întârzierile la salarii, însă strângem cu precauție puzzle-ul, ajungem cel puțin la concluzia că Popovici nu poate sub nicio formă să le poarte respect oamenilor de cultură. De ce? Pentru că nu e în firea lui așa ceva, pentru că el e cusut din cu totul alt material și, odată apărut în spațiul public, a reușit cu vârf și îndesat să-și demonstreze poziția în această privință.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)