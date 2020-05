TRĂDARE! Dodon ar fi recunoscut că a participat și a jucat un rol într-un scenariu pregătit de SERVICIILE SECRETE rusești

Andrian Candu: „Dar a plecat din țară nu neapărat din motivele legate de Dodon, au fost alte chestiuni legate de securitatea dumnealui care erau generate, în mod special, de serviciile din Federația Rusă. Probabil ați citit acest raport al serviciilor secrete estoniene, care scrie clar cum a fost înlăturat dl Plahotniuc de serviciile secrete rusești. Deci, asta e operațiunea, dar dl Dodon într-o săptămână sau două după evenimentele din luna iunie a declarat următoarele: „Eu am avut rolul meu de a participa și am jucat, într-un fel, un scenariu pregătit de serviciile secrete rusești”. Asta a spus președintele Dodon. Una: această declarație înseamnă trădare de țară din start. Cum adică, președintele țării colaborează cu serviciile secrete ale altui stat? Doi: ai făcut ceva împotriva unui cetățean al Republicii Moldova folosind serviciile secrete rusești? A doua crimă și multe altele, dar închei aici. Probabil din cauza asta i-i frică de răzbunare.”



