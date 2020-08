Tragedia din Beirut - un amalgam de corupție și neglijență. Ce legătură are Republica Moldova? Dar pandemia Covid-19?

În concluzie, legătura dintre corupția din Republica Moldova și explozia din Liban este una extrem de vizibilă. Navele cu pavilion moldovenesc au fost implicate întotdeauna în diverse sheme de corupție și trafic de droguri. Iar obținerea unui pavilion sub auspiciul Republicii Moldova a putut fi obținut în mod fraudulos cu o mită considerabilă. Tragedia din Beirut nu poate fi considerată în nici un fel un caz izolat, deoarece își are rădăcinile într-un lanț de acțiuni mai mult sau mai puțin obscure, de la posibila corupție a autorităților moldovenești, până la incompetența și neglijența autorităților libaneze.

