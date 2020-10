Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Venus intra in Fecioara si dragostea intra intr-o zona meticuloasa. E vremea sa-ti arati dragostea la modul cel mai practic posibil. Inca se simt efectele Lunii pline in Berbec si este posibil ca cineva sa fie morocanos si nemultumit. Fii atent sa nu starnesti conflicte inutile!

Am citit în „Timpul” un material de mare actualitate şi am crezut că va genera o dezbatere publică. Însă, nu ştiu cum se întâmplă, dar foarte mulţi moldoveni, deşi sunt experţi în orice domeniu câte „olecuţâcî”,...

Președintele Donald Trump, care, împreună cu prima-doamnă, a fost diagnosticat cu COVID-19, are simptome ușoare, ca în cazul unei răceli, au declarat surse citate de CNN și New York Times.

Olesea este în clasa a XII-a la unul din liceele cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. Face zilnic câte 50 de kilometri până la școală și înapoi acasă pentru a putea studia în limba română. Tatăl ei a fost arestat de trei ori de miliția transnistreană, deoarece a refuzat să o transfere la un liceu transnistrean. Visul ei este ca, după absolvire, să fie admisă la o instituție de învământ superior din România. Nu are cetățenie română, pentru că nu a putut dovedi că are descendenți români.

Pentru că nu au reușit lichidarea „insulițelor” de normalitate din spațiul educațional transnistrean, forțele de represiune din stânga Nistrului au început prigonirea profesorilor și părinților elevilor care studiază la cele 8 licee românești din stânga Nistrului. Periodic, profesorii sunt citați la KGB-ul transnistrean și somați să semneze în alb diferite hârtii, iar părinții sunt amenințați că-și vor pierde serviciul și vor face pușcărie. Careul de început de an școlar este supravegheat, la aceste licee, de milițieni transnistreni, iar înaintea festivității, directorii instituțiilor sunt vizitați de miliție, care „îi informează” despre faptul că nu au voie să arboreze drapelul de stat al Republicii Moldova sau să intoneze imnul. Încălcarea acestor restricții se soldează în fiecare an cu ciocniri și arestări.

Începând cu anul 2000, forțele separatiste au presat permanent administrațiile acestor licee să treacă sub jurisdicția Transnistriei, inclusiv la instruirea în grafie chirilică. În 2004, miliția transnistreană a înconjurat, timp de câteva săptămâni, aceste instituții de învățământ, ținând copiii ostatici. Singurii care aveau acces la ei erau cei de la Misiunea OSCE din Chișinău, care îi asigurau cu alimente. În consecință, părinții, profesorii și elevii din localitățile Rîbnița, Tighina (Bender) și Grigoriopol din regiunea transnistreană s-au plâns la CEDO invocând încălcarea dreptului la educaţie, la viaţa privată, şi a dreptului la nediscriminare. În 2012, CEDO a recunoscut violarea Articolului 2 (protocol 1) – „Dreptul la educaţie” și a condamnat pentru aceasta Federația Rusă ca unic responsabil de menținerea separatismului transnistrean

Gabriel a fost înrolat în așa-zisa armată transnistreană. A jurat credință unei „patrii” inexistente în fața unui regim separatist, iar peste câteva luni a ajuns la spital cu splina ruptă, după ce a fost bătut cu picioarele, conform tradiției sovietice, de colegii de cazarmă, înrolați cu un an înainte. Nici asta nu l-a convins pe Maxim să-și salveze copilul din ghearele regimului separatist. L-a lăsat „să devină bărbat” până la capăt.

Maxim nu a intervenit nici după ce copilul a absolvit școala generală în Transnistria. „Eu am făcut armata la sovietici și asta m-a făcut bărbat. Armata transnistreană se aseamănă, ca duritate, cu cea sovietică, așa că lasă-l să facă armata la transnistreni – să devină și el bărbat”, i-a răspuns Maxim fratelui său atunci când acesta a mai făcut o încercare de a-l încadra pe Gabriel la o instituție de învățământ superior de la Chișinău.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

