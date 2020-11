TRASEIST. PCRM - PDM - ProMoldova și acum Șor. Sergiu Sîrbu a schimbat iar partidul și votează alături de PSRM

În 2019, Sîrbu pleaca din PDM și aderă la „Pro Moldova, declarând: „Ne-am asumat reforme complicate , am lansat proiecte ambițioase într-un context economic încă fragil, iar în plan extern am cerut să fim tratați cu respect”.

În 2013, Sîrbu intră în Partidul Democrat și declara: „ PDM este un partid puternic , într-o dezvoltare şi modernizare permanentă şi cred că pot să aduc o valoare adăugată acestui proces. Partidul Democrat este cel mai apropiat partid pentru mine , în realizarea obiectivelor trasate anterior, în apărarea drepturilor omului şi a Constituţiei . Este o decizie corectă. Nu m-am grăbit când am pecat din PCRM. Este o decizie conştientă , asumată, sunt sigur ca voi face faţă”.

De asemenea, deputatul ales pe listele PDM și trecut într-un singur an și pe la Pro Moldova a declarat că se asociază cu drumurile bune, cu ordinea din Orhei, cu canalizarea bună și alte lucruri făcute aici, care ar trebui realizate în toată țara.

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca de a proiecta o siguranță în echipa socialiștilor. Șansele lui Dodon să devină premier...

