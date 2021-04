Trei culori. Şi-o singură iubire. Românească? Moldovenească? Sau rusească?

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Eupsihie s-a nascut intr-o familie de nobili crestini fiind crescut de mic in dragostea de Dumnezeu si de semeni. In timpul domniei lui Iulian Apostatul, pe cand intaistatator al Bisericii...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Urzicile mai sunt denumite si plantele minune pentru numeroasele lor intrebuintari curative. Nu este nicio noutate ca au un efect astringent, expectorant, tonic, antiinflamator, dar si proprietati diuretice, fiind o sursa importanta de vitamina A, C, E, fier, calciu, fosfati si minerale.

Deocamdată, atât. Să ne iubim Neamul, dacă nu dorim să-i supărăm pe străbunii de sub ierburile Patriei.

Salut ideea unui Tricolor Uriaş în Piaţa Marii Adunări Naţionale, dar să fim atenţi să nu rămânem numai cu acesta... Vorba e că unii analişti... NIT-uiţi la cap deja sugerează că R. Moldova e ruptă în două - jumătate e condusă de Alianţă, jumătate de Congresul civic al lui Voronin... E o glumă răutăcioasă, care se poate dovedi a fi nu chiar o simplă glumă. Când e vorba de securitatea statului, nu mai e loc pentru glume. Încă tătucul Lenin scria că o revoluţie valorează ceva dacă se poate apăra. Tot aşa e şi cu statul. Ceea ce se întâmplă în ultimele luni trebuie să ne îngrijoreze la modul serios: asistăm la atacuri bine orchestrate împotriva Statului, a instituţiilor sale, a principiilor în a căror bază a fost proclamat acest stat. Când un Rogozin e primit la Chişinău cu pâine şi sare, când un Formuzal nu e invitat la Guvern să fie întrebat în ce ţară trăieşte, când consilierii de la Bălţi se declară ieşiţi de sub jurisdicţia Chişinăului şi substituie Ministerul Educaţiei ş.a.m.d., avem de-a face cu acţiuni concrete de subminare a statului, nu cu versuri şi cântece despre Unire.

Păcat că dl premier nu are timp să facă plimbări pe jos ca să se convingă personal că nu numai această lege nu se respectă. Vom reveni la acest aspect, dar să mai rămânem deocamdată în zona... drapelului de stat. Este bine cunoscut faptul că mai multe unităţi administrative raionale, sfidând Legea, arborează, alături de Tricolor, încă un steag, mai... moldovenesc. Deocamdată, alături de Tricolor. Mâine, e de aşteptat, să fie arborat în locul Tricolorului de stat.

Cu semnul strigării la urmă. Semn care exprimă, probabil, admiraţia autoarei ştirii faţă de curajosul premier care a descoperit un mare adevăr, pe care nimeni nici nu-l intuia, şi anume: instituţiile statului nu respectă legea! Curiozitatea mă mână dincolo de titlu, să aflu care anume instituţii ale statului şi care anume legi nu le respectă? Răspunsul e pe măsura aşteptărilor: aflăm că miercuri, la şedinţa de guvern premierul Vladimir Filat a constatat că Legea care nu se respectă e cea cu privire la drapelul de stat , iar instituţiile care nu o respectă sunt Direcţia municipală Chişinău a Serviciului de Informaţii şi Securitate, Comisariatul General de Poliţie din capitală, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Mediului etc. Potrivit lui Filat, pe sediile acestor instituţii nu sunt arborate drapelele de stat. Urât lucru, bineînţeles. Cum a aflat premierul aceasta? A trebuit să treacă printr-un adevărat supliciu: a făcut o plimbare pe jos şi s-a convins personal că numitele instituţii nu respectă prevederile Legii.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

