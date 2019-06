Trei lucruri pe care nu le va face Dodon

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Mogulul telecomunicaţiilor din Franţa, Patrick Drahi, devine proprietarul casei de licitaţii britanică Sotheby's pentru 3,7 miliarde de dolari, potrivit unui anunţ dat publicităţii luni, arată Financial Times.

Se ştie, fiecare bunică are propria reţetă de chifteluţe… Unele înmoaie pâinea în lapte, altele folosesc un amestec de ierburi aromatice numai de ele ştiut, altele, ceva mai îndrăzneţe, combină diverse tipuri de carne pentru a căpăta o textură perfectă....

● „mi-ar place” Am auzit la televizor: Ce ţi-ar place să prezinţi? De ce nu e corect?

Judecătorii și procurorii din Republica Moldova urmează să treacă printr-o procedură de evaluare a extraordinară a integrității și profesionalismului, inclusiv sub aspectul emiterii actelor ilegale. De asemenea, vor fi verificate averilor acestora în raport cu veniturile oficiale....

P.S. Spune-mi ce prieteni ai ca să-ți spun cine ești „Se vede că judecătorii de la CC au vrut să respecte și buchea Constituției, dar și cetățenia lor românească să nu o compromită”, declară cu tupeu Dodon. Ar merge o mică redactare: Se vede că Dodon a vrut și Constituția s-o respecte, dar și statutul de vasal să nu și-l compromită. Să te dai mare apărător al statalității, dar să stai pitit în spatele unei escadrile de tancuri - asta e definiția de sclav politic. Decizia CC ar fi trebuit să-i placă lui Dodon, neutralitatea lui iubită a rămas în picioare - și atunci care-i problema? Sclavul a reacționat bolnăvicios pentru că stăpânii lui au fost numiți - negru pe alb - OCUPANȚI. Aici îi doare cel mai tare. Pentru prima dată, după atâția ani, o instituție a statului a decretat ceea ce și așa se știa: R. Moldova este o victimă a agresiunii ruse, a cărei armată staționează ilegal pe teritoriul nostru suveran și susține un regim de ocupație criminal. Prin asociere, Dodon este și el vinovat de starea de ocupație pentru că este întotdeauna de partea criminalilor, nu de partea oamenilor. Președinția lui Dodon va trece, dar noi nu-i vom uita pe cei care și-au ros genunchii în fața ocupanților.

3. „Componența CC-ului va trece, iar țara va rămâne și va păstra mereu ceea ce judecătorii CC-iști pun sub semnul întrebării”. Ambiguă și porcească estimare face tovarășul Dodon. Ce va păstra țara mereu? Trupe armate controlate de un stat străin? Tancuri sovietice conduse de „ivani”? „Graduri” și „Katiușe” îndreptate spre Chișinău? De ce tovarășul președinte e obsedat de apărarea unei neutralități ce vine la pachet cu trupe militare străine? Neutralitatea în forma sa actuală este o garanție absolută și totală pentru F. Rusă că R. Moldova nu-și va putea apăra statul. Pentru Moscova și agentura sa de la putere din Chișinău este vital ca R. Moldova să rămână singură și fără aliați în fața agresiunii rusești.

2. „Eu am înțeles mesajul lor și asta mă face să acționez și mai hotărât pentru protejarea neutralității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”, declară cu tupeu și nesimțire același tovarăș Dodon. Dacă acesta ar fi declarat că va acționa și mai hotărât pentru protejarea intereselor ocupanților în R. Moldova, poziția sa ar fi avut sens și logică. Constituția R. Moldova, pe care Dodon a jurat s-o respecte, spune: „În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, preşedintele Republicii Moldova ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război şi le aduce, neîntârziat, la cunoştinţa Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii”. Este evident pentru toată lumea că prezența Armatei F. Ruse în R. Moldova este un caz de agresiune împotriva țării. Așteptăm ca tovarășul Dodon să ia „măsuri” pentru respingerea agresiunii. Doar așa ar putea demonstra că este președintele R. Moldova nu doar agentul Moscovei la Chișinău. Nu așteaptă nimeni de la Dodon așa ceva. De la un sclav al rușilor nu te poți aștepta la altceva decât la minciuni și manipulări. Din păcate pentru noi, ei doar asta știu.

