Trei narațiuni des întâlnite care servesc agenda de dezinformare a Kremlinului

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Poliamoria este practica, starea sau capacitatea de a avea, în același timp, mai multe relații de iubire sexuale în care toți partenerii sunt în cunoștință de cauză și își exprimă acceptul. Iar fiica de 18 ani a actorilor Will Smith și Jada Pinket-Smith nu este...

Ati uitat cum l-ati ridicat in slavi pe Voronin, de ne apuca greata, si va inchinati lui ca la sfintele moaste, in timp ce noi luptam cu el si cu regimul lui?

Acestea sunt doar trei tipuri de narațiuni pro-Kremlin. Orice peroană care aplică astfel de narațiuni face direct sau indirect (așa zișii “idioți utili”) jocurile Moscovei, deoarece ele servesc perfect agenda Kremlinului, o agendă pe care se află limitarea drepturilor omului, regimuri cleptocratice, autoritare și iliberale. Ar reprezenta o dovadă de naivitate să credem că Moscova a renunțat la ambițiile hegemonice în Europa, doar pentru că nu mai vedem țări ocupate de armatele sovietice de altădată. Moscova are aceleași ambiții, doar mijloacele s-au schimbat. Astăzi bătălia se dă pentru inimile și mințile oamenilor, iar propaganda și dezinformarea sunt principalele arme.

Acest tip de narațiune are mare succes în anumite state europene, lucru care a dus și la victoria unor partide extremiste și populiste în alegeri.

Totodată, pe lângă această naratiune, o întâlnim și pe cea legată de amenințarea la adresa identității naționale. De aceasta amenințare se fac vinovate anumite grupuri ce reprezintă așa zise pericole existențiale: musulmanii, persoanele homosexuale etc.

Lucrurile acestea le observăm des, atunci când un politician susține că reprezintă “vocea poporului” sau a “majorității tăcute”, dezvoltând o narațiune prin care critica establishment-ul politic și “oferă” votanților o soluție la problemele lor complexe. În cadrul acestei narațiuni găsim diverși țapi ispășitor: bancheri, corporații, evrei, oligarhi, musulmani, birocrați de la Bruxelles etc. Dezinformarea pro-Kremlin exploatează din plin aceast tip de narațiune, așa cum s-a văzut în preajma referendumului pentru Brexit.

În linii mari genul acesta de narațiune are la bază o împărțire maniheistă a lumii într-o “elită coruptă” și un “popor pur”. Acestă viziune este comună tuturor populiștilor și este folosită într-o formă sau alta în discursul lor. Desigur din aceasta “elită coruptă”, pot face parte atât elite politice, economice cât și intelectuale, acesta fiind portretizate drept alineați de “poporul pur” sau chiar inamici ai acestuia.

