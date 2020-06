TRICOLORUL - steagul național al TUTUROR românilor

Revoluționarii de la 1848, atât cei din Transilvania, cât și cei din Țara Românească, au arborat steagul tricolor, ca simbol al luptei lor, având inscripționat lozinca: „Frăția”: „Dreptate – Frăție” și dându-i denumire de „stindard al libertății”. O lună mai târziu, „văzând cu nu s-a înțeles încă cum trebuiesc făcute stindardele naționale“, decretul guvernamental nr. 252, din 13 iulie 1848, preciza din nou că “stindardele vor fi tricolore. Culorile sunt: albastru închis, galben deschis și roșu carmin”. Ele vor fi dispuse vertical și vor fi aranjate în ordinea următoare: „lângă lemn vine albastru, apoi galben și apoi roșu fâlfâind“. În Adunarea populară desfășurată pe dealul Filaretului din București, în ziua de 15 iunie 1848, s-a celebrat ziua de 11 iunie, începutul revoluției, ”zi de mântuire pentru toată România”, sub flamurile tricolore. Tot în acel an istoric 1848, în acea impresionantă Adunare de la Blaj, 3/15 mai, s-a înălțat „flamura cea mare tricoloră a națiunii române”, a întregii națiuni române.

Legea 96/1998 statuează ziua de 26 iunie drept - Zi a Drapelului Național. Simbolul național este sărbătorit în fiecare an pe data de 26 iunie.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Pandemia de coronavirus a afectat toate aspectele activității umane, inclusiv tendința autorităților separatiste de a dezinforma. Sub influența directă a autorităților de la Kremlin, a mass-mediei și a armatei, autoritățile și presa autoproclamatei regiuni adoptă și promovează...

Horoscop 26 Iunie 2020, ora: 07:33

Marte in Pesti face cuadratura cu Nodurile Lunare in ultimele grade de Gemeni si Sagetator, marcand un moment critic. Trebuie sa fii foarte atent, deoarece Marte atinge niste puncte de presiune cosmica. Exista o amprenta karmica asupra actiunilor tale. Tot ce faci are repercusiuni. Canalizeaza-ti...