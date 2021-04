Tricolorul românesc și mândria moldovenească

Atunci, ca moldovean mândru de moldovenitatea mea ce îs, nu poate să nu-mi placă să am așa steag. Din atâtea popoare de pe lumea asta, numai noi cu românii, andorejii și ciadejii avem așa minunăție. Bine, și niște entități care nu-s state. De exemplu, capitala Ungariei, orașul Budapesta. Și o organizație care se numește, în limba ei, донскoе казачье войско, iar în limba noastră, română, Oastea Căzăcească a Donului, și care în 1918-1920 avea și stat propriu cu capitala la Novocercassk, în regiunea Kuban, mai pe lângă râul Don și Marea Azov. Să ai drapel tricolor, albastru, galben și roșu, cu culorile așezate pe verticală înseamnă să fii, de asemenea, moștenitor al tradițiilor revoluționare de la 1848-1859 și, mai ales, a republicanismului autentic românesc, liberal-radical (roșu) și socialist, persecutat pe toate căile sub Constituția monarhistă din 1866 și la care părinții fondatori ai României au fost nevoiți să renunțe, treptat. Mai ales după ce o parte din socialiștii români („generoșii”), fuzionează prin absorbție cu național-liberalii, iar Maiestatea Sa Carol I începe să aibă motive justificate pentru a îndrepta regimul politic către bipartidism real cu alternanță a celor două forțe politice mari (conservatorii și liberalii) la guvernare. Ceea ce, în epoca frumoasă a anilor 1900-1913 (La belle epoque), se și întâmplă. În acest mod, regimul politic din România al acelor ani devine unul de monarhie constituțională, ceea ce creează premize pentru consolidarea democrației românești în perioada interbelică. Sub același drapel tricolor.

