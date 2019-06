Tristețea prostului satului

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Selecționata națională a Rusiei riscă să fie suspendată de la Jocurile Olimpice de Vară din 2020 de la Tokyo, potrivit publicației britanice The Sunday Times.

Moldova are nevoie de stabilitate, iar UE are nevoie de o ţară vecină în care să fie pace. Este opinia exprimată de comisarul european pentru extindere și vecinătate, Johannes Hahn, privind constituirea unei guvernări PSRM-PDM. Oficialul european a mai spus că Bruxelles-ul va...

Iată că vineri, bucuria i-a picat in scârbă mult prea inteligentului politician. Cum ar fi spus-o Mark Twain – „Zvonul despre moartea mea este exagerat”. După „mai bine de 40 de zile de dispariție”, Plahotniuc a apărut la televizor viu, nevătămat și plin de viață. Mai mult, ieri l-am văzut conducând motocicleta, jucând tenis de masă și făcând băi de mulțime.

Vă lăsăm pe Dvs. sa decideți, cine are dreptate Dl Vitalie Hadei sau Dl Sergiu Mocanu, dar un lucru este cert, finul domnului Țopa a crezut sincer în această „informație” pe care a primit-o de la oameni „de bună credință” și „de încredere”.

