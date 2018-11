Trolling între deputați. Constantin Țuțu îi împrospătează memoria Mariei Ciobanu și-i mulțumește pentru că scrie despre faptele lui bune

Deputatul PDM Constantin Ţuţu îi răspunde ironic colegei sale din PLDM, Maria Ciobanu, care îi acuză, într-un comentariu recent pe Facebook, că ar utiliza Biserica drept platformă electorală.



„Privind dintr-o parte activitatea Dvs de pe Facebook, se creează impresia că sunteți un troll agresiv, nici de cum o Doamnă deputat sau o fostă profesoară. Și culmea e că ați fi un troll pe care îl plătesc eu, pentru a promova activitățile și întâlnirile mele pe care le am practic zilnic cu cetățenii”, scrie Constantin Ţuţu, într-o postare pe Facebook. “Da, stimată Doamnă, eu sunt un creștin ortodox și la Biserică merg de câte ori am posibilitatea. Cu ceva timp în urmă am organizat și câteva excursii la Mănăstirile din Moldova. Apropo, o să vă "taxez" pentru această "scăpare", atunci nu ați scris nimic pe Facebook!”, continua Ţuţu.

În aceeași postare, deputatul PDM o acuză pe Maria Ciobanu de ipocrizie şi duble standarde. Acesta prezintă câteva poze, în care apare fosta membră a PLDM, Maia Sandu, care face agitaţie electorală într-o biserică ortodoxă din Italia.

“Dar știți, de fapt, ce vreau să vă spun? Cât sunteți Dvs de falsă și de câtă ipocrizie dați dovadă. Vedeți pozele de mai jos? Da, e fosta Dvs colegă de partid, Maia Sandu, pe care și acum o ridicați în slăvi, la fel cum ați făcut-o și cu "al vostru" Vlad Filat. După cum știu toți, Doamna Sandu a făcut agitație electorală în mai multe biserici, în cazul dat, într-o biserică ortodoxă din Italia. Era anul 2014 și Maia Sandu aduna voturi pentru PLDM. Acum, Doamna Sandu își face PR participând la marșurile LGBT. Să vă amintesc poate și despre cât PR politic își făcea "al vostru" Vlad Filat, șeful Maiei Sandu, cu aducerea Focului Haric? Nu cred că e cazul”, mai scrie Constantin Ţuţu. “Cât despre comentariile Dvs la adresa colegilor mei, priviți-l mai bine pe "al vostru" Vlad Filat, când de dragul PR-ului dădea chiar și cu sapa prin livezile oamenilor. Dumnealui atunci se umilea cumva? Dacă da, de ce nu ați scris nimic atunci pe FB?”, mai întreabă deputatul democrat.