Trump: Aș putea fi cea mai populară persoană din Europa/ Vreau ca Europa să plătească

Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agenţiei spaţiale americane NASA confirmă că aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai îndepărtat obiect ceresc studiat vreodată de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pământ, potrivit BBC.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

Prima săptămână din acest an este determinată de ninsori în anumite zone din ţară şi o uşoară răcire a vremii, transmite MOLDPRES.

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o adevărată nebunie în SUA, după ce și-a făcut poster-parodie după celebrul serial Game of Thrones. Pe acel poster apare Trump, iar pe imaginea președintelui scrie ”Sanctions are coming”, cu referire la celebrul motto al...

Cu toate acestea, Trump a ținut să precizeze că are încredere că retorica sa ar prinde bine și în Europa.

„Conform unui sondaj realizat de Centrul de Cercetare Pew în 2016, 84% din populația Germaniei, Marii Britanii, Franței, Canadei și Suediei credeau că președintele american va face ceea ce trebuie în relațiile internaționale”, a scris Romney. ,,Un an mai târziu, cifra acestora a scăzut la 16%.”

Președintele SUA, Donald Trump, susține că ar putea să fie cea mai populară persoană din Europa și că ar putea să candideze pentru orice funcție europeană dacă și-ar dori. Reacția lui Trump vine după ce sondajele l-au cotat ca una dintre cele mai nepopulare figuri politice de pe continentul European, relatează The Independent.

