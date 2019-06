Trump ar accepta informații denigratoare despre contracandidatul său în alegerile de anul viitor, chiar dacă vin de la un guvern străin

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Desecretizarea fondurilor Arhivei Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova ofera cercetatorilor posibilitatea realizarii unei reconstituiri cat mai fidele a multiplelor aspecte ale istoriei regimului totalitar comunist, insuficient sau deloc elucidate in istoriografia noastra. Regimul...

Rusia a continuat să crească numărul de trupe, aeronave și arme grele în Crimeea anexată, susțin reprezentantii serviciilor americane de informatii, care au analizat noile imagini de satelit a peninsulei, scrie publicatia Defense One.

De altfel, recent, într-o postare pe twitter, Trump a admis, indirect, că rușii l-au ajutat să ajungă președintele SUA, precizând că ”Nu am avut nimic de-a face cu faptul că Rusia m-a ajutat să fiu ales”. La scurt timp după postare, el a revenit asupra declarațiilor.

În cadrul unui interviu pentru ABC News, președintele american a negat că acest lucru ar echivala cu amestecul unor forțe străine în alegerile interne. ”Dacă au informația, cred că le folosesc”, a spus liderul de la Casa Albă, al cărui mandat a stat sub semnul controverselor și al anchetelor privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)