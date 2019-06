Trump: ”Rusia ne-a informat că și-a retras majoritatea oamenilor săi din Venezuela”

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Ambasadorul rus în Venezuela, Vladimir Zaemski, a declarat pentru RIA Novosti că Rusia își îndeplinește toate obligațiile asumate in fata partenerilor din Venezuela, iar informatiile WSJ nu ar fi adevărate.

WSJ susține că retragerea consilierilor ruși, accelerată în ultimele luni, „se datorează lipsei de noi contracte și recunoașterii faptului că regimul Maduro nu mai are bani pentru plata altor servicii Rostec legate de contractele anterioare”.

În același context, „Rosoboronexport”, companie rusa de stat specializata in exporturi de armament rusesc, și-a anunțat planurile de aprofundare a cooperării militar-tehnice cu Caracasul.

Anterior, în aceeași zi, agenția Interfax a publicat un articol intitulat „Rostec respinge relatarile privind retragerea din Venezuela a specialiștilor corporației de stat”, ca răspuns la relatarile ziarului american The Wall Street Journal cu privire la prezența în Venezuela a expertilor acestei companii rusesti, specializata inclusiv în productia de armament.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)